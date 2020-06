Marina Foïs prête à respecter les règles sanitaires lors d'un tournage ? Sa réponse cash

Le 4 mai dernier, Marina Foïs a poussé un coup de gueule contre Emmanuel Macron et Edouard Philippe dans une interview pour Konbini. L'actrice de 50 ans leur a reproché de négliger les acteurs dans le secteur de la culture. "Dans tous les discours qui ont été faits par le président Macron et Edouard Philippe, la culture est absente. On admet tous que dans un moment où on est dans la survie, on ne soit pas une priorité, mais entre priorité et absence, il y a un gap", lâchait-elle.

Et de poursuivre : "Je pense que les acteurs du secteur se sentent un peu négligés. J'espère que c'est un malentendu. On a besoin d'avoir l'impression qu'on est au coeur d'un processus. Les gens vont avoir besoin d'être soutenus. La culture fait vivre 1,3 million de personnes. Ce n'est pas que la vie des artistes qui est en question. Il ne faut pas qu'on oublie ces gens. On va laisser quoi aux générations qui arrivent ? Une planète cramée, qui meurt et une vie sans culture, donc sans pensée, sans part de rêve ?"

"Une vraie absurdité"

Avec la crise sanitaire, le secteur de la culture a été impacté. Et le confinement n'a rien arrangé. Pendant plus deux mois, les tournages de plusieurs séries et films ont été suspendus. Alors que les réalisateurs et acteurs reprennent progressivement le chemin des studios, Marina Foïs était l'invitée de Léa Salamé dans un numéro inédit de "Stupéfiant" consacré à la "culture déconfinée". L'occasion pour l'actrice de réagir aux nouvelles règles sanitaires mises en place sur les tournages de film. "On est dans une vraie absurdité. J'ai lu la charte sanitaire qui serait plus ou moins imposée par les assurances, donc les assurances vont avoir un avis sur comment on fabrique un film...", a-t-elle commencé.

Quant à la distanciation sociale, Marina Foïs ne croit pas du tout au respect de cette règle sur un tournage, elle qui s'apprête à donner la réplique à Valeria Bruni-Tedeschi pour un nouveau projet. "Concrètement, on va répéter une scène, on va me dire : 'Tu ne dois pas t'approcher de plus d'1,5m de Valeria'. Je vais le faire lors des répétitions, parce que j'ai une partie de mon cerveau qui est fonctionnelle, qui enregistre ça". Mais une fois que la caméra sera lancée, la comédienne compte bien changer son fusil d'épaule. "Si je veux bien jouer, il faut que j'abandonne quelque chose, que je laisse se passer ce qu'il se passe donc je ne le respecterai pas", a-t-elle dit.

Par Non Stop People TV