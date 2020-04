Marina Foïs règle ses comptes avec Alain Chabat dans Quotidien

Depuis le début du confinement, Yann Barthès continue son émission Quotidien. Mais les règles ont changé. Sur le plateau, pas de public, uniquement les journalistes nécessaires à l'émission et le présentateur. Les interviews se font désormais en visioconférence.

Ce jeudi 23 avril, c'est l'actrice Marina Foïs qui était invitée. Comédienne très appréciée des Français, elle doit faire face à un nouveau rôle à savoir candidate emblématique de l'émission Burger Quiz. Depuis plusieurs mois maintenant, on la retrouve souvent dans le jeu d'Alain Chabat diffusé sur TMC, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

Marina Foïs s'est confiée à Yann Barthès sur cette nouvelle vie en confinement. Et pour s'occuper, quoi de mieux qu'un bon jeu de société ? Mais pas n'importe lequel !

un règlement de compte en direct

Burger Quiz évidemment. "En vrai, je ne suis pas hyper joueuse, moi. D'ailleurs ça se voit dans Burger Quiz, je suis vraiment nulle. Je ne sais pas jouer, moi !" En plus de présenter le jeu, Marina Foïs, en couple avec un réalisateur, a décidé de régler ses comptes avec son collègue Alain Chabat. "Les gens ne vont pas me croire, mais j'ai acheté, a-che-té cette boîte Burger Quiz avec mon argent, mais bon je ne dirais rien". "Chabat ne vous l'a pas envoyé ?", a demandé Yann Barthès "Non... Non, mais je ne me plaindrai pas".

Par J.F.