Marine Le Pen accuse Éric Dupond-Moretti de "harcèlement"

Après avoir été désigné ministre la Justice en juillet dernier, Éric Dupond-Moretti poursuit sa carrière en politique. Ce samedi 8 mai 2021, le célèbre avocat qui vient de se porter candidat pour les régionales dans le Pas-de-Calais a ainsi lancé sa campagne en se rendant à Lens pour distribuer des tracts et discuter avec les habitants. Le garde des Sceaux a profité de ce moment pour adresser un petit tacle à sa principale concurrente, Marine Le Pen : "Je crois que le Front national est dangereux, mortifère pour notre démocratie. Le Front national ce n’est que des critiques, rien que des critiques, jamais de propositions" a-t-il déclaré.

Marine Le Pen parle de "harcèlement"

Une attaque à laquelle la présidente du RN s’est empressée de répondre : "L’obsession que M. Dupond-Moretti a à mon égard commence à devenir relativement étrange. Il paraît qu’il reste quelques bracelets anti-rapprochement en rab, je suis preneuse" a-t-elle ironisé. De quoi provoquer l’indignation de la classe politique et du ministre lui-même. Invitée sur LCI ce samedi 8 mai, Marine Le Pen est ainsi revenue sur son propos : "J’ai répondu par le sourire au harcèlement dont monsieur Dupond-Moretti fait preuve à mon égard" s’est-elle justifiée.

"Le président de la République s’honorerait à expliquer au ministre de la Justice que quand on a cette charge si lourde, […] on ne peut pas habiter cette fonction sans impartialité et courtoisie républicaine. C’est très grave de voir un ministre de la Justice se comporter de cette manière : être insultant, injurieux, parler de chasser un parti politique" a-t-elle ajouté pour adresser à la fois un pique à Emmanuel Macron et à Éric Dupond-Moretti.



