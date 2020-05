Marine Le Pen accuse Michel Cymes d’avoir dit "n’importe quoi" sur le coronavirus

En première ligne médiatiquement lors de la pandémie de coronavirus, de par son statut de médecin et son statut d’animateur télé, Michel Cymes a été la cible de nombreuses critiques. Téléspectateurs comme internautes lui ont reproché ses déclarations sur le covid-19 ou encore ses prises de position à l’encontre du professeur Didier Raoult. Des critiques que l’acolye d’Adrianna Karembeu dans "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" avait mal vécu.

"Il n’y avait pas tout ça d’après les scientifiques qui sont des pontes dans le domaine. Et j’ai juste dit ça et je me suis retrouvé au milieu de PSG-OM ! Paris contre Marseille ! On avait l’impression que j’attaquais Raoult parce qu’il était Marseillais. C’est complètement dingue. Surtout moi qui suis supporter, à la fois du PSG et de l’OM. J’avais un peu les boules quand même", expliquait-il dans "C à vous". Marine Le Pen s’est rajoutée ce jeudi matin à la longue liste des détracteurs de Michel Cymes.

Le médecin du PAF critiqué de toutes parts

Interrogé sur BFMTV sur la crise sanitaire, la présidente du Rassemblement national s’en est prise au médecin le plus célèbre du PAF. "Je sais bien que l'idée c'est de diluer les responsabilités en disant 'tout le monde était coupable'. Non ! Il y a des médecins qui ont annoncé ce qu'il se passait. Il y a des médecins qui ont raconté n'importe quoi, comme Monsieur Cymes. Là il y a des différences", a-t-elle déclaré en donnant comme exemple le premier tour des élections municipales.

Pour rappel, en mars dernier, sur le plateau de "Quotidien" sur TMC, Michel Cymes déclarait que le coronavirus était "une forme de grippe, un peu plus cognée que la grippe" avant de se montrer rassurant. "Mais ça reste une maladie virale comme on en a tous les ans". Quelques jours plus tard, dans "C à vous" sur France 5, le médecin faisait "[son] mea culpa". "Probablement le message n'est pas bien passé", expliquait-il.

