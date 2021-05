Marine Lorphelin accusée d’arrogance sur la Toile, elle réplique

Marine Lorphelin doit faire face à une nouvelle polémique. L’ancienne Miss France a voulu partager ce dimanche 16 mai un bon plan, celui d’une marque de vêtements pour laquelle elle collabore : "J'ai choisi de m'associer avec cette marque fondée par deux working girls pour des vêtements 100% made in France et adaptés à toutes les femmes, toutes les morphologies", a-t-elle expliqué sur Instagram. Mais rapidement, les internautes ont été nombreux à réagir par rapport au prix des tenues : "Belle robe mais le prix au secours, ce serait bien de nous présenter des vêtements accessibles à tout le monde".

"C’est mon point de vue"

Face aux critiques, Marine Lorphelin a tenu à répondre à son tour : "Pardon mais je n'ai plus envie de mettre en avant du made in China... J'essaye de ne plus consommer en fast fashion". Mais cette réponse n’a pas plu à l’un des internautes : "Quelle arrogance de culpabiliser les gens qui n'ont pas les moyens de consommer du 'made in France'... Maintenant, pour être éco-responsable et bobo progressiste il faut être friqué sinon ça veut dire qu'on encourage la production chinoise ». Accusée d’être arrogante, Marine Lorphelin a alors fait une mise au point : "Ce n'est pas de l'arrogance, c'est mon point de vue. Je sais très bien que ce n'est pas facile pour tout le monde. Dans la même démarche il y a aussi le seconde main, ou encore se dire qu'acheter quelques jolies pièces de qualité est finalement plus intéressant que de la quantité. Encore une fois chacun son point de vue et ses possibilités, qu'on partage sans juger ici "

Par Alexia Felix