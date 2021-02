Marine Lorphelin attaquée au couteau : pourquoi son agresseur a été jugé irresponsable

Deux ans après avoir agressé Marine Lorphelin et son compagnon Christophe, Thibaud W. est passé devant la chambre d’instruction de Lyon, rapporte Le Monde. Ce 29 janvier 2021, l’homme de 30 ans a admis les faits. Souffrant de "comportement autistique installé depuis toujours" et atteint de schizophrénie, selon les experts, l’accusé a assuré lors de son audience : "Je n’ai pas le souvenir exact de ce qui s’est passé, je n’étais plus moi-même". Les psychiatres ont alors rapporté que l’accusé s’était pris de passion puis d'obsession pour l’ancienne reine de beauté et suivait tous ses faits et gestes grâce aux réseaux sociaux.

Pendant près de deux ans, il a croisé le chemin de Marine Lorphelin, lui a déclaré sa flamme et est allé jusqu’à déposer des fleurs sur le pare-brise de sa voiture ou lui offrir une boite de chocolats lors de séances de dédicaces. "Il a poursuivi sa quête, obstinément. Un cas typique d’érotomanie, où on a la conviction qu’une personne est amoureuse de soi", a souligné le psychiatre Jean Canterino. L’avocat de l’ancienne reine de beauté a rappelé que l’homme avait suivi sa cliente depuis Grenoble jusqu’à Lyon muni d'un couteau avant de l’agresser le 1er janvier 2018 à la sortie d’une station de métro. De son côté, l’homme a déclaré : "Je n’ai plus aucune fixation".

Thibaud W. interdit de s'approcher de Marine Lorphelin et son compagnon

Déclaré irresponsable pénalement "du fait d’une abolition du discernement", le juge a toutefois souligné : "Les circonstances de l’agression relèvent pénalement d’une tentative d’homicide diagnostiquée". S’il a été reconnu "auteur incontesté des faits, au préjudice de victimes reconnues par la justice", cette dernière rendra sa décision le 12 février 2021. À la suite de l’audience, le parquet général de Lyon a demandé "la prolongation de mesures de sûreté pour une durée de vingt ans à l’encontre de Thibaud W.". Ainsi, l’avocat général a demandé "que le programme de soins de l’auteur présumé soit poursuivi. Il a aussi réclamé une interdiction d’entrer en contact avec les deux victimes, ainsi qu’une interdiction de port d’arme, pour limiter au minimum le risque de récidive, dans le cadre très particulier de l’irresponsabilité pénale", rapportent nos confrères.

Pour rappel, l’homme qui a poignardé à plusieurs reprises le compagnon de Marine Lorphelin avait été quelques jours après le drame. Incarcéré neuf mois et victime de violences d'autres détenus, il a été hospitalisé durant plusieurs mois et, depuis sa sortie. Si une experte a avance qu’il "n'a plus de délire, ça s'est terminé", il continue de suivre "un traitement et respecte tous ses rendez-vous médicaux, conditions de sa liberté surveillée".

Par C.F.