Marine Lorphelin bientôt mariée, elle officialise ses fiançailles

Depuis plusieurs années, Marine Lorphelin file le parfait amour avec son compagnon Christophe Malmezac. Très discrète en ce qui concerne sa vie privée, l'ancienne Miss France a fait des confidences il y a quelques jours à nos confrères de Gala sur son couple : "Tout le monde m'avait dit que notre relation ne serait qu'un amour de vacances, que ça n'irait pas plus loin. Quand on s'est rencontrés, j'avais 21 ans. Je me suis beaucoup interrogée. Christophe en avait 30 et savait ce qu'il voulait. Seulement, c'est impossible de résister à un coup de foudre. Notre relation est vite devenue une évidence et du domaine du possible. On se connaît parfaitement, car la distance fait que nous nous parlons beaucoup. En cinq ans, on a plus échangés que certains couples mariés depuis trente ans".

Une Miss France bientôt mariée

Et en décembre dernier alors que Marine Lorphelin participait à un documentaire sur C8 consacré aux Miss France, la jeune femme avait glissé à Sonia Rolland qu'elle allait prochainement se marier. Si depuis la diffusion de l'émission la jeune femme n'avait rien officialisé, c'est maintenant chose faite. Sur son compte Instagram il y a quelques heures, Marine Lorphelin a dévoilé un tendre cliché d'elle et de son compagnon : "Le destin a tout fait pour que l'on se rencontre. Et il avait raison", a-t-elle écrit en légende avec des hashtags "envers et contre tous" et "engaged". Rapidement, Sylvie Tellier, Malika Ménard ou encore Alexandra Rosenfeld ont félicité la future mariée. Il ne reste plus à Marine Lorphelin qu'à dévoiler sa bague de fiançailles, ainsi que la date de son futur mariage.

Par Alexia Felix