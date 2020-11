Marine Lorphelin : cette décision professionnelle qui a surpris ses fans !

Jusqu’au 1er décembre 2020, minimum, la France est reconfinée. Une mesure imposée par le gouvernement face à la recrudescence du coronavirus dont la seconde vague pourrait être plus fulgurante que la première. Parmi le personnel médical en première ligne face au virus, Marine Lorphelin n’a pas hésité à donner de sa personne. Des moments compliqués pour l’ancienne Miss France qui a dû reporter son mariage à cause de la pandémie. Ainsi, la jeune femme a expliqué sur son compte Instagram vouloir faire une pause dans ses études de médecine afin de se recentrer sur elle et ses proches.

En légende d’un portrait d’elle, elle commence par écrire : "Les yeux dans les yeux. J’ai toujours été transparente avec vous alors voici le choix que j’ai fais pour les prochains mois. J’ai décidé de prendre ce qu’on appelle 'une disponibilité', c’est-à-dire une pause dans mon internat de médecine". Avant de poursuivre : "Une pause pour me recentrer et me concentrer sur plusieurs choses. Ma vie personnelle déjà. Des mois difficiles passés à distance m’ont ouvert les yeux sur ce qui m’importe par-dessus tout : mes proches, mon couple. Et la COVID nous empêche de nous rapprocher comme on le voudrait. Mon internat ensuite. Parce que gérer et avancer dans l’élaboration d’une thèse en parallèle du stage et de mes autres activités demande un temps que je n’ai pas. Il faut l’admettre et il faut s’y mettre".

Marine Lorphelin soutenue par ses fans

Ainsi, l’ex-première dauphine de Miss Univers espère "aboutir sur un accomplissement autant personnel que professionnel. Faire des remplacements en médecine, se lancer enfin dans une formation d’anglais, lire, organiser mon mariage, prendre un peu de bon temps dans cette période sombre... Je n’ai pas à me justifier, c’est mon droit, mais je tenais à vous expliquer". Que ses fans se rassurent, si elle fait une pause dans sa vie professionnelle, elle reste présente sur les réseaux sociaux "si cela vous intéresse toujours autant, pour qu’on parle ensemble de santé et de bien-être car c’est le plus important".

Une décision saluée par ses abonnés qui ont liké sa publication plus de 37 000 fois. "Tu as bien raison, et on devrait tous tirer leçon de ton message : profiter de la vie, maintenant et pas plus tard ! Merci Marine, et je te souhaite beaucoup de bonheur", "Tu as bien raison. La santé et l’amour, c'est le plus important" ou encore "Tu as bien raison et oui, cela fait plaisir de te retrouver sur les réseaux", peut-on lire parmi les nombreux commentaires.

Par C.F.