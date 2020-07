Marine Lorphelin : cette triste décision qu'elle a dû prendre concernant son mariage

La crise du coronavirus aura eu de nombreuses conséquences. Outre l'aspect sanitaire et économique, il aurait mis à mal bon nombre de couples. En effet, avec l'interdiction des rassemblements et la restriction des voyages, certains mariages ont dû être annulé. C'est le cas de celui de Marine Lorphelin. L'ancienne Miss France devait se marier cet été avec son chéri Christophe Malmezac, avec qui elle est fiancée depuis l'année 2019. En couple depuis 2014, les deux amoureux souhaitaient donc concrétiser tout cela par un mariage.

marine lorphelin prend son mal en patience

Très active sur les réseaux sociaux, la jeune femme a décidé d'organiser une session de questions-réponses avec ses fans sur Instagram. L'interne en médecine a tenu à rappeler l'importance des gestes barrières notamment pour faire face à une deuxième vague : "Le nombre de cas réaugmente de jour en jour. Je vais suivre de près l'évolution des chiffres et des recommandations et essayer de vous transmettre des infos pertinentes".

Elle a ensuite été questionnée sur son mariage. "Malheureusement nous avons dû le décaler... à une date incertaine mais qu'on espère pas trop lointaine. Le covid nous empêche de réunir nos familles. Donc n'a pas le choix que d'être patients".

Et pour prendre son mal en patience, la jeune femme fait beaucoup de sport, elle en a profité pour dévoiler sa routine sportive, attendue par de nombreux fans : "En ce moment je suis pas mal occupée avec le boulot et le reste donc je suis plutôt à 2-3 (séances) par semaine (course + fitness) mais je me sens mieux quand j'en fais 3-4 fois !!! Chacun son rythme et son ressenti".

