Marine Lorphelin dans Stars à nu : pourquoi elle participe à l’émission

Il y a une semaine, sept personnalités se sont mises à nu devant des millions de personnes à la télévision afin de sensibiliser les hommes au dépistage des cancers masculins. Ce vendredi 7 février, c'est au tour des femmes de se déshabiller pour la cause du cancer du sein. Elles sont huit à avoir accepté de participer au programme : Firmine Richard, Fanny Leeb, Mareva Galanter, Héloïse Martin, Nadège Beausson-Diagne, Alessandra Sublet, Maddy et Marine Lorphelin.

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Alessandra Sublet s'est confiée sur ce qui a été le plus difficile pour elle dans cette aventure. "Le plus dur, c'est le regard des autres ! D'ailleurs, ce soir, on voit Firmine craquer à l'une des phases préparatrices alors qu'elle est comédienne et habituée à être regardée ou à se donner en spectacle. Si ce n'était pas pour cette cause - sensibiliser les téléspectateurs au dépistage du cancer du sein - la plupart d'entre nous ne l'auraient jamais fait", a-t-elle dit.

"Je suis aux premières loges de la maladie"

Comme Alessandra Sublet, Marine Lorphelin participe à "Stars à nu". Elle aussi s'est confiée sur son expérience dans l'émission au Huffington Post, révélant tout d'abord les raisons de sa participation. "J'ai accepté tout de suite de participer parce qu'en tant qu'interne et future généraliste, je suis aux premières loges de la maladie", a-t-elle dit. Et de poursuivre : "C'est notre rôle d'inciter nos patients à se faire dépister, donc j'avais envie de porter ce message en tant que médecin, en tant que femme et en tant que personnalité".

Une émission qui a aussi permis à la future mariée de surmonter ses complexes. "On peut penser que parce qu'on est des personnalités médiatiques, ou parce qu'on se met en scène dans des shootings photos, on est hyper à l'aise avec notre féminité, mais ça n'est pas forcément le cas. Personnellement, j'ai pas mal de complexes et j'ai du mal à m'assumer pleinement en tant que femme, je suis toujours un peu gênée, a-t-elle expliqué. Sur Instagram aussi, la jolie brune a commenté sa participation à "Stars à nu" (voir ci-dessous).

