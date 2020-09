Marine Lorphelin fiancée : a-t-elle trouvé une nouvelle date pour son mariage après l’avoir décalé ?

Depuis 2014, Marine Lorphelin file le parfait amour avec son compagnon Christophe Malmezac : "Tout le monde m'avait dit que notre relation ne serait qu'un amour de vacances, que ça n'irait pas plus loin. Quand on s'est rencontrés, j'avais 21 ans. Je me suis beaucoup interrogée. Christophe en avait 30 et savait ce qu'il voulait. Seulement, c'est impossible de résister à un coup de foudre. Notre relation est vite devenue une évidence et du domaine du possible. On se connaît parfaitement, car la distance fait que nous nous parlons beaucoup. En cinq ans, on a plus échangé que certains couples mariés depuis trente ans", avait confié la jeune femme à Gala. Et comble de bonheur pour Marine Lorphelin, elle est fiancée depuis l’année 2019 à son compagnon.

Un mariage initialement prévu fin 2020

Mais face à la crise sanitaire qui touche la France depuis de nombreux mois, Marine Lorphelin a dû prendre en juillet dernier une décision radicale. Lors d’une session de questions-réponses avec ses fans sur Instagram, l’ancienne Miss France avait révélé devoir reporter son mariage : "Malheureusement nous avons dû le décaler... à une date incertaine mais qu'on espère pas trop lointaine. Le covid nous empêche de réunir nos familles. Donc n'a pas le choix que d'être patients". Et malheureusement pour ses fans, Marine Lorphelin n’a toujours pas trouvé une nouvelle date fixe pour son mariage qui aurait dû avoir lieu en fin d’année à Tahiti, lieu où vit Christophe Malmezac une partie de l’année. D’ailleurs après une longue séparation avec son compagnon, Marine Lorphelin a finalement retrouvé Christophe au mois d’août dernier.

Par Alexia Felix