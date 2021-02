Marine Lorphelin à la recherche d'un appartement sur M6 : pourquoi elle a choisi Lyon

C'est un numéro inédit de "Recherche appartement ou maison" que M6 propose aux téléspectateurs ce mardi 16 février. Stéphane Plaza fait donc son retour pour aider Marine Lorphelin et son fiance Zack à trouver l'appartement de leurs rêves. Pour les aider, le célèbre agent immobilier a pu compter sur le soutien de sa collègue, Sandra Viricel. Dans un entretien à "France Dimanche", elle s'est confiée sur ce tournage particulier, révélant pourquoi la Miss France 2013 a choisi Lyon comme ville de résidence.

"Lyon est la ville de coeur de Marine Lorphelin. Et sans chauvinisme, je peux dire que c'est la plus belle cité de France, voire du monde ! Et je ne dis pas ça parce que j'y habite ! (Rires) Plus sérieusement, c'est là où elle a fait ses études de médecine. De plus, ses parents ne logent pas très loin. C'est la raison pour laquelle elle a choisi cette ville pour son premier investissement. Même si elle n'y sera pas forcément tout le temps, ce sera son port d'attache, idéalement situé à 2 heures de Paris", a-t-elle dit.

"Elle est solaire"

Dans la suite de l'entretien, Sandra Viricel a révélé si Marine Lorphelin a été "plus exigeante" qu'un(e) "client(e) lambda" dans la recherche de son bien immobilier. "Comme tous les clients, elle savait précisément ce qu'elle voulait, mais c'est une personne très agréable. Marine est solaire, je suis enchantée d'avoir fait sa connaissance. J'en garderai un très bon souvenir. Et je serais ravie de pouvoir la revoir hors caméra", a-t-elle confié.

Le 14 février dernier, Marine Lorphelin a pu fêter la Saint-Valentin avec son fiancé Zack. Et c'est en Nouvelle-Calédonie qu'elle l'a rejoint. Ce dernier a posté une photo sur laquelle il s'affiche complice avec l'ancienne reine de beauté (voir ci-dessous). En légende, il a posté le message suivant : "Nous avons eu la chance d'être réuni pour la Saint-Valentin cette année. Ce n'est pas le cas de tout le monde, surtout depuis la crise sanitaire. Nous ne savons que trop bien ce que c'est que d'être loin des personnes que l'on aime pendant ces moments de la vie. Alors, à tous les amoureux, et surtout ceux qui sont loin de leur moitié, joyeuse Saint-Valentin".

Par Non Stop People TV