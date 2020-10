Marine Lorphelin : sa soeur Lou-Anne face aux critiques, elle la défend !

L'élection de Miss France aura lieu en fin d'année et le comité d'organisation fait actuellement le tour de France afin d'élire les différentes candidates qui représenteront les régions de France. Ce samedi 3 octobre avait lieu l'élection de Miss Bourgogne 2020 et ce n'est autre que Lou-Anne Lorphelin qui a remporté la couronne. Évidemment, ce nom vous dit quelque chose puisqu'il s'agit de la petite soeur de Marine Lorphelin, sacrée Miss France en 2013. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette élection n'a pas laissé les internautes de marbre. Ces derniers n'ont pas hésité à commenter ce choix qu'ils considèrent comme du piston.

"elle est mon sang"

Face aux nombreuses critiques, Marine Lorphelin, qui a décalé son mariage à cause du covid-19, n'a pas hésité à prendre la défense de sa soeur sur les réseaux sociaux. Elle défend quelconque piston, et pour cause, Lou-Anne Lorphelin n'avait dit à personne qu'elle allait se présenter à l'élection. Sur une story Instagram, elle écrit : "Je voulais juste dire deux mots sur les réactions disproportionnées que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux envers Lou-Anne. Qu'on l'aime ou pas, ce n'est pas le problème, on a tous des goûts différents et on soutient qui on veut ! Mais elle s'est battue depuis le début de l'aventure, elle était rayonnante hier soir, elle a tout donné, a très bien parlé donc ceux qui disent qu'elle ne méritait pas sont injustes et non objectifs."

Marine Lorphelin ajoute ensuite : "Sachez que je continuerai de la soutenir pour la suite de son aventure parce qu'elle est ma soeur, mon sang, et c'est ce qu'on fait pour sa famille. En tout cas, moi, j'ai été élevée dans une famille aimante où on se soutient. Point final".

Par J.F.