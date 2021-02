Marine Lorphelin : son agresseur reconnu irresponsable

Pendant de longs mois, Marine Lorphelin s'est retrouvée dans une situation on ne peut plus inconfortable. En effet, un jeune homme originaire de Grenoble a développé une véritable obsession pour l'ancienne Miss France. Il l'a suivie à plusieurs reprises durant les élections de Miss, était présent à pratiquement toutes les séances de dédicace ou encore l'attendait devant l'université de Lyon où elle faisait ses études. Une situation dérangeante pour la jeune femme qui ne se sentait évidemment pas en sécurité. Le 1er janvier 2018 d'ailleurs, tout dégénère. Le jeune homme attend Marine Lorphelin et son compagnon pas loin de leur domicile et pour la première fois, devient violent envers son chéri qu'il frappe de plusieurs coups de couteau.

"Des mots sont mis sur les causes de son acte"

Rapidement interpellé par les forces de l'ordre, il avait été soumis à une expertise médicale. Le 29 janvier dernier, l'audience a eu lieu en présence de l'agresseur. Les experts ont alors mis en lumière la schizophrénie de l'auteur des faits. Et ce vendredi 12 février, la justice vient de rendre son verdict. Elle a déclaré l'irresponsabilité pénale du jeune homme mais l'a malgré tout reconnu officiellement comme étant l'auteur de l'agression. "Cette décision est l'aboutissement d'un processus de reconnaissance de sa pathologie, elle met fin au doute. Des mots sont mis sur les causes de son acte" a déclaré Me Maxence Pascal, l'avocat de l'agresseur à la suite du verdict.

Par J.F.