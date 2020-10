Marine Lorphelin : son tendre cliché d'enfance avec sa sœur Lou-Anne

Marine Lorphelin est soudée avec sa soeur Lou-Anne Lorphelin. Huit ans après son sacre de Miss France 2013, l'interne en médecine a vu sa petite sœur devenir Miss Bourgogne 2020 le samedi 3 octobre. Avec l'écharpe à nouveau dans la famille Lorphelin, la jeune étudiante en management de 22 ans a fait la fierté de sa sœur mais a été ciblée par de multiples critiques. A cause de son lien de parenté avec l'ancienne Miss France, Lou-Anne Lorphelin a été accusée de piston. Devant ces "réactions disproportionnées", Marine Lorphelin a défendu sa soeur en story sur Instagram : "Qu’on l’aime ou pas, ce n’est pas le problème, on a tous des goûts différents et on soutien qui on veut ! Mais elle s'est battue depuis le début de l'aventure, elle était rayonnante hier soir, elle a tout donné, a très bien parlé donc ceux qui disent qu'elle ne méritait pas sont injustes et non objectifs".

Un cliché nostalgique des deux sœurs

Complice avec sa soeur, Marine Lorphelin a partagé un tendre souvenir de leur enfance sur Instagram ce 7 octobre. Toutes les deux assises sur un lit et en pyjama, les sœurs tout sourire, tiennent chacune une peluche. "Merci Papa d’avoir capturé les vrais moments. A Disney avec nos nouveaux doudous préférés", a écrit nostalgique l'interne en médecine en ajoutant une pointe d'humour avec les hashtags "dossiers du soir" et "la petite souris est passée". Une marque d'affection qui a touché les internautes en commentaire : "Trop mignonnes", "Trop choupinettes", "Oh que vous êtes mimis", "Trop chou !", "Vos parents à ce moment ne se doutaient pas que vous alliez devenir 2 Miss". Lou-Anne Lorphelin pourra ensuite compter sur le fidèle soutien de sa sœur lors de l'élection Miss France 2021 au Puy du Fou le 12 décembre prochain.

Par Marie Merlet