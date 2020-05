Marine Lorphelin victime de commentaires déplacés, elle réplique !

L'ancienne Miss France peut un peu souffler. En première ligne depuis le début de la crise sanitaire, la jeune femme est séparée de son chéri qui vit en Nouvelle-Calédonie, pendant qu'elle est en métropole pour poursuivre ses études de médecine.

Un brin nostalgique, elle a posté une photo de son couple avec pour légende : "Chérir les souvenirs autant que possible. Mais il y a des jours où je donnerais tout pour te retrouver". Elle ne se doutait pas que cette phrase serait la cause de commentaires déplacés. Quelques minutes plus tard, un internaute a réagi : "Non mais sérieux, à l'intitulé j'ai cru qu'il était mort". Marine Lorphelin lui demande alors : "c'est drôle ?", ce à quoi elle répond : "L'exagération un peu oui".

elle pousse un coup de gueule

Face à ce commentaire, Marine Lorphelin, récemment émue par son papa, a pu compter sur le soutien sans faille de sa soeur : "Exagération ? Vous n’avez pas dû vivre une relation à distance alors et être séparée de votre futur mari plus de sept mois, sans que ce soit ni voulu ni choisi. Vous pouvez vous désabonner si vous n’avez pas d’empathie et si cette légende vous fait rire, parce que quand je vois la tristesse de ma soeur je vous assure que la situation est tout sauf drôle. Love you sista."

Mais bien décidé à ne pas se laisser faire, l'ancienne Miss France a adressé un dernier message à l'internaute : "Alors je vous arrête tout de suite, votre commentaire était déplacé un point c’est tout. On ne s’amuse pas d’une tournure où on pense que quelqu’un est mort, rien de drôle là-dedans. Ma soeur est d’une rare intelligence et elle a raison de vous faire remarquer votre maladresse. Par contre les insultes ne sont pas acceptées sur mon compte (c’est valable pour tout le monde)".

Par J.F.