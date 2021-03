Mario Barravecchia : ce "choc" qu'il a eu en apprenant la maladie de son père (Exclu vidéo)

Le 10 février dernier, Mario Barravecchia était l'invité de Jordan de Luxe dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Lors de cet entretien, il avait évoqué un sujet douloureux, à savoir l'euthanasie de son papa. Il avait alors expliqué comment il l'a aidé à mourir. "En Belgique, l'euthanasie assistée est autorisée. Et mon père voulait absolument partir, il voulait que je signe cet accord. Je l'ai fait pour lui faire plaisir", disait-il, des sanglots dans la voix.

Et de poursuivre : "Il a voulu mourir à la maison. Ce jour-là, il y avait toute la famille, mes tantes, mes oncles... Et tout le monde est parti à un moment donné. Le médecin est venu. Je ne voulais pas lui injecter ce produit, j'avais l'impression de donner la mort à mon père. C'est compliqué pour un enfant. Mon père avait toujours dit que s'il devait respirer avec une machine, il voulait qu'on le débranche. Donc j'ai débranché la machine de mon papa, et puis voilà. Il a respiré quelque temps, et il est parti. Je lui ai dit à l'oreille ce que je voulais lui dire, il n'était plus conscient. C'est très compliqué de parler de tout ça".

"On essaie de ne pas y croire..."

Ce mercredi 24 mars, c'est face à Evelyne Thomas que Mario Barravecchia se confie dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, il revient sur la disparition de son papa, révélant de quelle maladie il était atteint, à savoir la maladie de Charcot. "Je l'ai su six ou huit mois avant, parce que ça a été très, très vite (...) On avait perdu son frère l'année d'avant de cette maladie, qui est génétique. Mon père, ça l'a déclenché apparemment à cause d'une émotion qu'il a eue lors des obsèques de son frère", explique-t-il. Et de poursuivre : "Il avait un peu mal à la gorge comme ça. Je lui ai dit d'aller faire une visite, je pensais que c'était un problème de thyroïde (...) Et il m'appelle (...) il me dit : 'On vient de me dire que j'ai la maladie de mon frère'. C'est un choc. On essaie de ne pas y croire, on fait des contres-visites un peu partout. Mais malheureusement, c'était le bon diagnostic. C'est terrible".

Il n'y a pas de remède ni de traitement pour cette maladie, a-t-il précisé ensuite. "Vous devenez un légume au fil des mois. Il le savait (...) Il se voyait dépérir, mais il avait toute sa tête. Il ne voulait pas être comme ça. Il voulait partir". L'ancien candidat de la "Star Academy" explique pourquoi il était réticent au souhait de son père de se faire euthanasier en Belgique. "J'ai fait traîner cette histoire, parce que je ne voulais pas signer ce document, parce que j'avais l'impression de donner la mort à mon père, c'était compliqué. On peut comprendre, mais quand on est dans ce cas, c'est difficile de faire ce pas", explique-t-il. Il a finalement signé, mais "plutôt pour lui faire plaisir", a-t-il conclu.

Par Non Stop People TV