Mario Barravecchia (Star Academy) : comment il a aidé son père à mourir (Exclu vidéo)

Mario Barravecchia est l'invité de Jordan de Luxe dans "L'instant de Luxe" ce mercredi 10 février. Dans un premier temps, le chanteur de 44 ans est revenu sur sa participation à la "Star Academy" en 2001. Souvenez-vous : il était parvenu à se hisser jusqu'à la finale du télé-crochet aux côtés de Jenifer. Face à l'animateur, il a confié ne pas avoir vu la chanteuse depuis dix ans. Mais il espère que l'émission spéciale consacrée aux 20 ans du programme lui permettra de renouer avec elle.

"Je pense et je l'espère qu'on se verra pour les 20 ans de la 'Star Academy'. Je sais qu'il y a une émission qui se prépare. Je serai très heureux de la voir, je vais être très ému (...) C'est une femme aujourd'hui que j'admire beaucoup. Elle a une très belle carrière. Je la vois épanouie, avec ses enfants. J'ai envie de la revoir", a-t-il dit.

"J'ai débranché la machine de mon papa"

Dans ce même entretien, Mario Barravecchia a évoqué un sujet douloureux, l'euthanasie de son papa. Il a expliqué à Jordan de Luxe comment il l'a aidé à mourir. "En Belgique, l'euthanasie assistée est autorisée. Et mon père voulait absolument partir, il voulait que je signe cet accord. Je l'ai fait pour lui faire plaisir", a-t-il dit, des sanglots dans la voix.

Et de poursuivre : "Il a voulu mourir à la maison. Ce jour-là, il y avait toute la famille, mes tantes, mes oncles... Et tout le monde est parti à un moment donné. Le médecin est venu. Je ne voulais pas lui injecter ce produit, j'avais l'impression de donner la mort à mon père. C'est compliqué pour un enfant. Mon père avait toujours dit que s'il devait respirer avec une machine, il voulait qu'on le débranche. Donc j'ai débranché la machine de mon papa, et puis voilà. Il a respiré quelque temps, et il est parti. Je lui ai dit à l'oreille ce que je voulais lui dire, il n'était plus conscient. C'est très compliqué de parler de tout ça".

