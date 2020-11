Marion Cotillard, Hélène Darroze... Les people félicitent le duo Biden-Harris pour son élection

Samedi 7 novembre, les résultats sont enfin tombés après quatre jours de dépouillements. Joe Biden a obtenu les 270 grands électeurs nécessaires à son élection en tant que président des Etats-Unis. En fin de journée, le décompte faisant état de 279 grands électeurs pour Joe Biden et 214 pour Donald Trump. Le président sortant qui ne reconnaît pas sa défaite, a passé son après-midi à jouer au golf. Sur les réseaux sociaux, les people ont salué la victoire du clan démocrate. Avec l'élection de Joe Biden, Kamala Harris devient la première femme vice-présidente des Etats-Unis. Un symbole fort, d'autant plus que ses parents sont Jamaïcains et Indiens. Elle est l'incarnation de l'Amérique multiculturelle que détestent les supporters de Trump.

Kamala Harris saluée pour faire avancer la cause des femmes

Carla Bruni, Laura Smet, Mélanie Bernier... de nombreuses stars ont félicité le duo Biden-Harris pour son élection. Hélène Darroze, la chef étoilée jury de "Top Chef", souligne qu'il s'agit là d'une avancée majeure pour la cause féministe. "S’endormir en se disant que c’est la victoire de la démocratie... mais également une belle victoire pour les femmes... Kamala Harris, première femme vice-présidente des États Unis d’Amérique... Il aura quand même fallu attendre le 46e Président pour cela...", écrit la chef. Marion Cotillard de son côté a partagé une image de Kamala Harris accompagnée du slogan suivant "Première femme vice-présidente des Etats-Unis". Julie Gayet, la compagne de François Hollande, a choisi une image représentant Kamala Harris marchant avec une son reflet d'enfants sur le mur. Face à elle le mot "first", première. L'actrice et productrice félicite Kamala Harris et souligne qu'elle est la première femme et pas la First Lady, rôle souvent attribué aux femmes de présidents.

De l'autre côté de l'Atlantique, Barack Obama s'est dit "très fier" de cette élection, Heidi Klum a salué "un jour historique". Gwyneth Paltrow qui poste une photo en compagnie de Kamala Harris souligne que c'est un jour historique pour les femmes et que la vice-présidente Kamala Harris "fait l'histoire".

Par Mélanie C.