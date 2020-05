Marion Game complice avec Gérard Hernandez : elle évoque leur relation (exclu vidéo)

Voilà 11 ans que Marion Game et Gérard Hernandez cartonnent sur M6 dans "Scènes de ménages". Ils incarnent le couple de retraités, Huguette et Raymond, moqueur mais attachant. Interrogée sur son partenaire de jeu, Marion Game révèle qu’elle aurait pu "complètement" être en couple avec lui. "Je suis admirative tout le temps", explique la comédienne qui précise toutefois que l’acteur "n’est pas facile d’approche" : "Il faut le mériter" sourit-elle, "J’ai toujours été admirative de cet homme, j’ai toujours eu la discrétion d’être à ma place et quand je pouvais applaudir ce qu’il était ou ce qu’il faisait, je m’en donnais à cœur joie", ajoute Marion Game qui "pense que Gérard Hernandez l’aime bien". Sur Non Stop People, elle révèle ainsi qu’il n’y a jamais eu de prise de bec entre les deux comédiens. "On est complètement complice", indique l’actrice qui précise toutefois qu’ils ne se voient pas en dehors des tournages. "Il a sa vie". À noter que Gérard Hernandez est avec sa femme Micheline surnommée Max depuis les années 1950.

Une relation complice uniquement sur les plateaux de tournage

Invité dans "L’Instant de Luxe" en mars 2020, Gérard Hernandez avait également évoqué sa relation avec Marion Game. Il révélait alors qu’il n’aurait jamais pu être en couple avec elle. "Elle est peut-être un peu comme moi. Elle est indépendante". "Ce n’est pas une femme à être accompagnée. Elle est très libre. C’est un petit bonhomme", indiquait le comédien. Marion Game a été mariée à Philippe Ledieu quelques années (dont elle aura une fille Virginie née en 1959), puis fut la compagne de Jacques Martin de 1968 à 1972. Elle vit ensuite une belle histoire d’amour avec le comédien suisse Jacques Verlier. De cette union naîtront deux fils : Mathieu Stämpfli dit Verlier en 1977 et Romain Stämpfli.

Par Ambre L