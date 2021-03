Marion Rousse : enceinte, elle dévoile son baby bump et annonce une bonne nouvelle

A 29 ans, Marion Rousse est enceinte de son premier enfant. C’est le 30 janvier dernier que l’ancienne championne de cyclisme et son chéri Julian Alaphilippe ont annoncé la grande nouvelle. "Si heureux… nous t’attendons avec impatience et avec surtout beaucoup d’amour" avait écrit la jeune femme. "Heureux et fiers de vous annoncer l’arrivée dans quelques mois de notre petit nous" avait de son côté lancé le futur papa.

Plus heureuse que jamais, l’ancienne sportive devenue chroniqueuse avait partagé un premier cliché de son baby bump le mois dernier. Ce dimanche 7 mars 2021, elle a comblé ses abonnés en publiant une nouvelle photo où son ventre arrondi se dévoile sous un t-shirt noir à dentelle. En légende, la future maman se réjouit : "Comme tous les ans je suis excitée comme une enfant à l’idée de reprendre les commentaires, mais je dois avouer que cette année ce sentiment est encore un peu plus particulier".

Marion Rousse reprend son poste

À travers ce message, la jolie blonde a donc annoncé qu’elle s’apprête à reprendre service sur France Télévisions où elle officie en tant que consultante durant le Tour de France. C’est cette fois pour commenter la course Paris-Nice qui débute ce dimanche et s’achèvera le 14 mars, qu’elle reprend son rôle. Et la nouvelle a littéralement engendré la joie de ses fans : "J’ai hâte de réécouter vos commentaires toujours intéressants", "J’ai hâte de te retrouver sur France TV Sport car tu commentes super bien. J’adore", "Vous êtes un soleil, Marion, un bonheur de vous suivre" ou encore "Je vous souhaite de nous enchanter par vos commentaires cet après-midi".

On note que le hashtag #25weeks qu’elle a ajouté en légende de sa photo révèle qu’elle est enceinte de six mois et qu’elle devrait donc accoucher de son premier enfant en mai prochain.



Par E.S.