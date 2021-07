Marion Sarraut : la réalisatrice de télévision est décédée à l'âge de 82 ans

Marion Sarraut n'est plus. Sa famille a annoncé son décès à l'AFP. "Marion Sarraut, réalisatrice et metteur en scène, est décédée à l'âge de 82 ans des suites d'une longue maladie", peut-on lire. Elle a été l'une des premières femmes réalisatrices à la télévision. Et sa carrière a commencé au cinéma dans les années 60, dans des films dirigés à l'époque par François Truffaut, Jean-Luc Godard ou encore Eric Rohmer. Elle avait d'ailleurs participé à la création de la revue "Cahiers du Cinéma". Marion Sarraut a aussi touché au théâtre, notamment en mettant en scène "Le jeu de la vérité" en 2005. Mais c'est surtout à la télévision qu'elle a excellé, réalisant plus de 150 émissions de variétés, dont les Numéro Un, mais aussi des émissions pour enfants, comme "L'île aux enfants".

"J'ai démarré la télé grâce à elle"

Marion Sarraut s'est aussi illustrée derrière la caméra dans des séries très célèbres, notamment "Marianne", "Julie Lescaut" ou encore "Les Cordier juge et flic". Engagée pour la défense des droits des femmes, "elle faisait partie du collectif 50/50, qui demande le respect de la parité dans le cinéma et l'audiovisuel en générale", ont rapporté nos confrères de Voici. À TV Mag, l'actrice Corinne Touzet a confié : "J'ai démarré la télé grâce à elle. On m'a dit : 'Vas rue des Alouettes aux Studios de la SFP'. Jean-François Garreaud me parle alors de Marion Sarraut. Elle m’a reçue dans son bureau, on était 80 comédiennes, puis 40, 12 et 2. J’ai démarré comme ça".

Par Non Stop People TV