Marsha Kramer : l'actrice de Modern Family est morte à 74 ans

La célèbre sitcom "Modern Family" perd l'un de ses visages récurrents. Dans le rôle de Margaret, l'assistante de Jay Pritchett (Ed O’Neill) puis Claire Pritchett dans leur entreprise de placard Pritchett's Closets depuis sept ans, l'actrice Marsha Kramer est morte à l'âge de 74 ans. Le réalisateur de la série, Jeff Greenberg, a annoncé la triste nouvelle sur Twitter ce 24 janvier. "Je suis si triste d'apprendre la disparition de ma vieille amie Marsha Kramer, qui est morte hier à l'âge de 74 ans. Elle était tellement charmante lorsque nous avons tourné, au cours des sept dernières années, les 14 épisodes où elle jouait Margaret", lui a-t-il rendu hommage en partageant une photo d'eux tout sourire.

Connue des téléspectateurs, l'actrice s'était illustrée dans les années 90 dans plusieurs sitcoms comme "Frasier", suite de la série culte "Cheers", ou encore "Les Experts", "Dr. Ken", "Des jours et des vies" et "Malcolm". A Broadway, elle avait joué dans la comédie musicale "Peter Pan" en interprétant le rôle de Wendy face à Sandy Duncan à la fin des années 1970. Au cinéma, elle était notamment apparue dans le film "Gatsby le Magnifique" en 2013. Alors que la saison 11 de "Modern Family" est actuellement diffusée aux États-Unis, Marsha Kramer était au centre de l'une des intrigues du douzième épisode ce mercredi 22 janvier. Dans cette dernière saison de la série, on ignore si l'actrice apparaîtra de nouveau dans les prochains épisodes.

So sad to hear that my long time friend, Marsha Kramer passed away yesterday at the age of 74. She was so delightful in the 14 eps she shot as Margaret on Modern Family over the last 7 yrs, but I’ll always remember her soaring aloft as Wendy to Sandy Duncan’s Peter Pan. pic.twitter.com/H3vfdzPfiP