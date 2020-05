Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy : pourquoi leur divorce se révèle compliqué

Depuis 2015 - date à laquelle ils se sont mariés - Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy filaient le parfait amour. Mais dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 mai, plusieurs médias américains ont révélé que le couple avait entamé une procédure de divorce. Une demande qui a été déposée le 17 avril dernier, mais qui n'a pas encore pu être traitée et pour cause : la crise du coronavirus - qui a paralysé le monde entier - a suspendu la procédure. Et ça n'a pas arrangé les affaires de l'ex-couple, entre qui des tensions auraient éclaté.

D'après TMZ, Olivier Sarkozy aurait envoyé un mail aux avocats de Mary-Kate Olsen pour leur signifier, de façon impérative, que leur cliente devait quitter leur appartement à New York d'ici le 18 mai. Une demande que la principale intéressée n'a pas honorée à cause du confinement. De plus, elle accuse son mari d'avoir mis fin à son bail à son insu. Pour accélérer la procédure de divorce, elle a déposé une requête en urgence et espère faire prolonger ce délai jusqu'au 30 mai prochain.

Une situation "horrible" entre eux

En pleine tourmente, Mary-Kate Olsen aurait trouvé du réconfort auprès de sa soeur, Ashley Olsen, comme l'a confié une source proche des jumelles à E! News. "C'était devenu horrible entre eux. Elle n'en peut plus de ces drames permanents", a-t-elle poursuivi en évoquant les rapports conflictuels du couple. Quelques années avant, Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy semblaient filer le parfait amour. Ils étaient même décidé à avoir un enfant, comme l'avait révélé un proche à Us Weekly. "Ils sont si normaux et si heureux ensemble. Ils sont prêts à avoir un enfant", disait-il.

Par Non Stop People TV