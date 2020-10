Mask Singer 2 - Alessandra Sublet : à quoi lui servent ses jumelles sur le plateau ?

Après le succès de la première saison, TF1 a décidé de reconduire "Mask Singer" pour une seconde édition. Le 21 septembre dernier, les journalistes ont été conviés à la présentation presse de l'émission organisée dans un lieu très glamour, "Le Paradis Latin". Non Stop People était de la partie. Sur place, nous avons pu découvrir les 12 nouveaux costumes de cette édition 2020. En présence de Camille Combal, Rémi Faure - le directeur des programmes de flux de TF1 - a dévoilé les nouveautés du jeu. Si un duo fait partie du casting, un nouveau personnage qualifié de "traitre" par la production débarque. Il s'agit d'un corbeau qui donnera des indices sur l'identité des personnalités.

Lors d'une table ronde organisée pendant la conférence de presse, Alessandra Sublet s'est confiée sur cette deuxième saison de "Mask Singer". Elle a ainsi évoqué la recherche des personnalités avec ses camarades du jury, à savoir Kev Adams, Jerry et Anggun. "On a été berné plus d'une fois. On a vraiment galéré pour trouver", a-t-elle confié. Et de poursuivre : "Jarry a été très, très bon. Il nous a épatés". À noter que le dragon, mais aussi le requin et l'araignée leur ont donné "du fil à retordre" dans leurs enquêtes.

"On n'a pas de retour image..."

Pour cette deuxième saison de "Mask Singer", Alessandra Sublet utilise des petites jumelles. À quoi lui servent-elles ? "Cette année, ils nous avaient expliqué que dans les costumes, il y avait des détails que certaines personnalités ont voulu ajouter. On a pu trouver, mais vraiment il fallait creuser", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "On leur a demandé des petites loupes, ça nous permettait de voir. Quand vous l'obtenez, vous trouvez tout de suite. On est très loin, on n'a pas de retour image, c'est vraiment que nos yeux. Si vous avez des pistes et que vous voyez cet indice-là, ça vous permet d'éliminer beaucoup de choses, voir de trouver".

Par Clara P