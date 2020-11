Mask Singer 2 : combien sont payées les stars déguisées de l'émission ?

Le 17 octobre dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la deuxième saison de "Mask Singer". Au casting, les téléspectateurs ont pu découvrir 12 nouveaux personnages qui ont fait le show au fil des semaines. Des éliminations ont aussi eu lieu. Ainsi, Laure Manaudou a été la première à quitter la compétition, elle qui était déguisée en loup. Puis Frédérique Bel, la bouche de cette saison, a été démasquée. En même temps que la participation d'Itziar Ituno de "La Casa de Papel", l'identité du duo de perroquets a été révélée. Il s'agit des frères Bogdanoff.

Avant la demi-finale, les identités de Dave (le hibou), Valérie Damidot (la renarde), Djibril Cissé (le squelette) et Liane Foly (la pieuvre) ont été dévoilées. La semaine dernière, pour l'avant dernière étape de la compétition, cinq demi-finalistes se sont affrontés sur le plateau de l'émission. Deux d'entre eux ont été éliminés aux portes de la finale, à savoir l'araignée sous laquelle se cachait Karine Ferri et le requin, représenté par Basile Boli.

20 000 euros pour les frères Bogdanoff... et les autres ?

Ce samedi 28 novembre, c'est la grande finale de "Mask Singer". Trois finalistes s'affrontent : le robot, le manchot et le dragon. En attendant de savoir qui succédera à Laurence Boccolini - la licorne gagnante de la saison 1 - Le Parisien a mené une enquête sur la rénumération des stars déguisées dans l'émission. Grichka et Igor Bogdanoff ont révélé avoir touché 20 000 euros chacun. "Cela ne me paraît pas beaucoup pour d'éminents scientifiques", a ironisé un candidat "un peu mieux rémunéré", précisent nos confrères. Ces derniers ont pu recueillir les confidences d'un "habitué de ce type de contrat". Voilà ce qui leur a expliqué : "Dans ce genre d'émission, le salaire est lié à la notoriété. Cela varie du simple au quadruple, ça dépend si tu as un bon agent".

Un autre candidat de la saison - "sous couvert d'anonymat" - a livré quelques explications sur le système de rénumération mis en place dans l'émission. "Le salaire est défini à l'avance pour toute la saison, qu'on soit éliminé à la première émission ou que l'on gagne. De toute façon, il y a seulement quelques jours de tournage et une ou deux séances d'essayage. Et pareil pour les enregistrements des chansons", a-t-il dit. Des sommes qui peuvent "facilement atteindre le double ou le triple sur 'Danse avec les stars'. C'est aussi pour ça que les plus grosses stars ne se bouclent pas aux portillons de 'Mask Singer'", a conclu Le Parisien.

Par Clara P