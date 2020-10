Mask Singer 2 : comment la star internationale a été recrutée

La semaine dernière, TF1 a donné le coup d'envoi de la deuxième saison de "Mask Singer". L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Camille Combal aux commandes de l'émission, mais aussi le jury composé cette année de la même équipe, à savoir Alessandra Sublet, Jarry, Kev Adams et Anggun. Au cours de la soirée, les identités de deux personnalités ont été dévoilées. Ainsi, si Laure Manaudou se cachait derrière le loup, Frédérique Bel a fait le show sous les traits d'une bouche.

Invitée lundi 19 octobre dans "Touche pas à mon poste", l'actrice de 45 ans est revenue sur sa courte participation au programme. "Ils m'ont appelée pendant le confinement", a-t-elle dit. Et de poursuivre : "Ça fait vingt ans que je tourne, j'ai carte blanche et je peux faire ce que je veux. Là, me déguiser, chanter, alors que pendant le confinement, j'étais en manque de caméra, en manque de travail".

"C'était l'angoisse"

Pour cette deuxième soirée de compétition dans "Mask Singer", la production a misé sur une grosse nouveauté pour faire tourner les têtes du jury et des téléspectateurs. En effet, une star internationale intègre le casting le temps de ce nouveau prime. Elle incarne le personnage de La Ballerine. Lors d'une table ronde organisée le 21 septembre dernier dans le cadre de la conférence de presse de l'émission, Anthony Meunier (directeur de l'émission) s'est confié sur cette nouveauté. L'un de nos confrères lui a demandé comment s'était passé le recrutement de la star internationale.

"Comme on fait d'habitude, c'est-à-dire en circuit le plus direct possible. J'ai la chance d'avoir un ami à Los Angeles qui a un très bon réseau. On a fait de la même façon grâce à TF1 qui a quand même un bon carnet d'adresses aussi", a-t-il dit. Un casting qui a eu lieu "avant le confinement", a-t-il précisé. "On s'est retrouvé au mois de mars ne sachant pas s'il y aura des vol, des tests... Ces gens-là sont encore plus bookés que les autres. Jusqu'au dernier moment, c'était l'angoisse". La production avait tout prévu en cas de "plantage". Ainsi, plusieurs personnalités avaient été sélectionnées. "C'était un peu compliqué, mais ça s'est très bien passé. Il y a beaucoup d'artistes qui sont très ouverts à ce genre de propositions", a-t-il conclu.

Par Clara P