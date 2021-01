Mask Singer 2 : comment Larusso a réussi à garder son identité de manchot secrète (Exclu vidéo)

Du lundi au vendredi, Mickaël Dos Santos est aux commandes du "Débrief de Non Stop", une émission diffusée sur Non Stop People. Lundi 11 janvier, Larusso s'est confiée par visioconférence. L'occasion pour elle de parler de ses projets depuis sa participation à la saison 2 de "Mask Singer". "Des propositions, il y en a toujours. On ne m'a pas proposé 'Les Marseillais à Istanbul' (Rires). Pour l'instant, pas de propositions de TV. On verra. Si c'est un truc intéressant comme 'Mask Singer' où je peux m'éclater, m'amuser, où c'est bon enfant, je n'aurais aucun problème à le faire", a-t-elle confié.

Pour rappel, le 28 novembre dernier, Larusso a remporté la saison 2 de "Mask Singer". Tout au long de la compétition, elle a dissimulé son identité derrière le costume du manchot. En finale, elle a affronté le robot derrière lequel se cachait Daniel Lévi et le dragon, avec Issa Doumbia.

"Je me méfie toujours un peu des trucs de TV..."

Dans la suite de l'entretien, Mickael Dos Santos a demandé à Larusso comment s'est passée sa rencontre avec les producteurs de "Mask Singer". "Très simplement. Ils nous ont contacté. C'était en plein confinement, le premier (...) lls m'appellent, ils me proposent de le faire. On se rencontre et ça se passe super bien. On me dit que je peux tout choisir, tout ce que je veux, c'est-à-dire mon costume, mes titres, ce que j'ai envie de faire, de montrer. Ça a été hyper bon enfant. Ce sont des gens très bienveillants. Je me méfie toujours un peu des trucs de TV (...) Mais là, vraiment, j'ai été agréablement surprise d'où le fait que j'ai accepté", a-t-elle répondu.

Elle a ensuite expliqué comment elle a réussi à garder son identité de manchot secrète pendant la diffusion de l'émission sur TF1. "C'est horrible ! Je croise des gens qui me disent : 'Je sais que c'est toi'. Et là je fais : 'Mais comment ça, c'est moi ?' Le pire, c'est que les gens disaient 'le pingouin'. Et j'avais envie de dire : 'Ce n'est pas un pingouin, c'est un manchot'. Je suis obligée de me taire en fait (...) J'ai menti, j'ai ignoré, j'ai fait tout ce que je ne fais pas d'ordinaire. Ça a été horrible pour moi. Ça a été vraiment dur", a-t-elle raconté.

