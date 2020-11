Mask Singer 2 : Cyril Hanouna viendrait-il de confirmer que Larusso se cache derrière le manchot ?

Depuis le 19 octobre dernier, TF1 diffuse la deuxième saison de Mask Singer. Comme dans la première édition, douze personnalités cachées derrière d'imposants déguisements se produisent sur scène face au jury composé de Kev Adams, Anggun, Alessandra Sublet et Jarry... et doivent essayer de ne pas se faire démasquer par ces derniers.



Ce samedi 21 novembre 2020, les téléspectateurs ont pu découvrir que c'est Karine Ferri qui se cachait derrière le costume de l'araignée. Le mystère se poursuit donc en ce qui concerne le personnage du manchot. Et alors que les téléspectateurs sont persuadés que c'est la chanteuse Larusso qui se cache derrière ce déguisement, un nouvel indice a été divulgué sur le plateau. "Camille, toi et moi, on a longtemps travaillé avec la même personne !" a déclaré le manchot.

Cyril Hanouna a travaillé avec Larusso

Ce lundi 23 novembre 2020, l'animateur de C8 a donc réagi aux hypothèses des internautes... et a confirmé qu'il a bel et bien travaillé avec la célèbre chanteuse. "On avait monté un orchestre, parce que j'animais des Bar Mitzvahs et des mariages. Elle faisait partie de l'orchestre ! J'étais l'animateur de la formation et c'était la chanteuse. C'est vrai qu'elle a travaillé longtemps avec moi, on avait un franc succès", a confié Cyril Hanouna, avant de préciser que leur collaboration date d'une période où ils n'étaient pas connus : "On galérait tous les deux", a lancé l'animateur.



Encore une fois, Cyril Hanouna vient peut-être de dévoiler l'identité d'un candidat de Mask Singer ! Il y a quelques semaines, le trublion du PAF avait dévoilé que les frères Bogdanoff se cachaient derrière les perroquets. Ces derniers étaient ensuite venus sur le plateau de TPMP pour dévoiler la somme qu'ils ont touché pour participer à Mask Singer.







Par E.S.