Mask Singer 2 : Daniel Lévi caché derrière le robot ? Cette troublante confidence d'Anggun

Le 17 octobre dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Mask Singer". Au casting, les téléspectateurs ont découvert 12 nouveaux personnages. Tout au long de la compétition, ces derniers ont fait le show pour tenter de rester le plus longtemps possible dans la compétition. Si les identités de Laure Manaudou (le loup), Frédérique Bel (la bouche), les frères Bogdanoff (le duo de perroquets), Dave (le hibou), Valérie Damidot (la renarde), Djibril Cissé (le squelette) et Liane Foly (la pieuvre) ont été dévoilées avant la demi-finale, le requin et l'araignée ont été éliminés aux portes de la finale. Sous le premier costume, les téléspectateurs ont découvert Basile Boli. Sous le second se trouvait Karine Ferri.

Ils sont trois personnages à avoir décroché leur place pour la grande finale de "Mask Singer". Parmi eux, le robot, dont les performances vocales ne cessent d'impressionner. "La scène, ça me connaît. Je suis chanteur professionnel. J'ai même chanté costumé et j'ai fréquenté Pascal Obispo et Lara Fabian", a-t-il rappelé la semaine dernière avant la diffusion de son nouveau magnéto d'indices. "Depuis des années, il ne se passe pas une journée sans qu'on me rappelle mes oeuvres, mes rôles et surtout un en particulier (...) Le robot est têtu. Mais la scène, c'est ce qui vaut la peine de vivre, c'est essentiel", a-t-il dit.

Un duo avec le robot

Depuis plusieurs semaines, Kev Adams est persuadé que la personnalité qui se cache derrière le robot est Daniel Lévi. Si Jarry le rejoint également sur ce point-là, Alessandra Sublet penche plutôt pour Emmanuel Moire. Dans la suite de l'émission, le robot a révélé l'indice qui se trouve sur son costume depuis le début de l'émission. "Vous êtes dans mon coeur, et l'indice aussi. C'est un coeur brisé selon la façon dont on le perçoit. Ça peut être un coeur ouvert", a-t-il dit aux enquêteurs. Quant au corbeau, ce dernier est intervenu pour balancer que le robot a publié "son dernier album il y a moins de deux ans".

Enfin, le robot a adressé un message à Anggun dans lequel il a révélé un lien entre eux. "La providence nous a déjà rassemblé en musique", a-t-il lâché. Ce à quoi la chanteuse a réagi : "Oui, c'est vrai. On a chanté ensemble - si c'est bien vous Daniel Lévi - pour la fête de la Musique. On a chanté 'Là-bas', une chanson de Jean-Jacques Goldman". Alors, Daniel Lévi se trouve-t-il bel et bien sous le costume du robot ? Encore un peu de patience pour le découvrir !

Par Clara P