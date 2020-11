Mask Singer 2 - Daniel Lévi : Kev Adams convaincu qu'il est le robot, qu'en pense Twitter ?

Le 17 octobre dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la deuxième saison inédite de "Mask Singer". À ce stade de la compétition, les identités de plusieurs personnalités ont été dévoilées. Ainsi, vendredi 31 octobre, les téléspectateurs ont découvert qui se cachait derrière le hibou, à savoir le chanteur Dave. L'identité de la renarde a aussi été dévoilée en la personne de Valérie Damidot. Avant ça, Laure Manaudou (le loup), Frédérique Bel (la bouche) ou encore les frères Bogdanoff (le duo de perroquets) ont été démasqués.

Ce troisième prime de "Mask Singer" a été marqué par la prestation du robot sur le titre de John Legend, "All Of Me". Voici un rappel des indices qui ont été donnés le concernant dans les précédentes émissions. "Le robot est un chanteur professionnel qui a côtoyé Pascal Obispo et Lara Fabian. Il a aussi donné de la voix en étant costumé et a partagé la scène avec des dizaines d'artistes". Lors de la diffusion du 3e magnéto le concernant, le robot a dit : "Heureusement que je suis en acier inoxydable. Vu toutes les larmes que j'ai provoquées, je serais tout rouillé. Je n'y peux rien, je suis programmé pour faire vibrer. Je l'ai toujours été, je l'ai toujours su, mais il a fallu attendre que vous le sachiez vous aussi. Mais je n'ai rien lâché. Je m'en étais fait la promesse. Et puis ce rôle, ce rôle qui te colle à la peau. Un rôle écrit pour le robot qui a changé sa vie, et pas que la sienne. Le début d'une belle Odyssée".

"Plus belle voix française des 20 dernières années..."

Après avoir envoûté le public, le robot s'est retrouvé face au jury. Et pour Kev Adams, il ne fait aucun doute que la personnalité qui se cache sous ce costume est Daniel Lévi, un chanteur qu'il apprécie "tout particulièrement". Et de poursuivre : "Je suis fan absolu du robot depuis le début (...) Il n'y a plus de doute sur le fait qu'il soit un chanteur. Tu es un monstre. Je suis quasi sûr que c'est lui. Sa voix m'a accompagné pendant mon enfance. C'est la première comédie musicale que j'ai été voir de ma vie (NDLR, Les Dix Commandements), je pense toujours que c'est Daniel Lévi", a-t-il dit. Un avis qu'Alessandra Sublet partage aussi, mais pas Jarry et Anggun qui penchent plutôt pour Emmanuel Moire.

Et sur Twitter, quels sont les pronostics ? En grande majorité, les internautes sont d'accord avec Kev Adams et Alessandra Sublet. Pour eux, il s'agit bien de Daniel Lévi. Mais d'autres noms ont été cités, notamment Mika, Patrick Fiori ou encore M Pokora. Il faudra attendre la suite de la compétition pour découvrir si l'interprète du titre "L'envie d'aimer" fait bien partie ou non du casting de cette saison 2 de "Mask Singer".

Le robot, c'est clairement Daniel Lévy.#MaskSinger — Justine juste moi visionnaire (@juju2001love) November 2, 2020

Je pense que Daniel Levy est le Robot. #MaskSinger — Stéphanie Perrin (@fanny_roch) November 1, 2020

Le robot = Daniel Lévi. J’espère l’entendre jusqu’à la fin. Plus belle voix française des 20 dernières années. #MaskSinger — Masterpiece (@lamasterpiece14) October 31, 2020

Le robot c'est Daniel Levi obligé:

La voix

Affiche du film Cocktail / nom du 1er album de Levi

Cœur brisé sur le costume / "à cœur ouvert" un des albums

Côtoie Pascal obispo#MaskSinger — poulette (@tikhocotte) October 31, 2020

#MaskSinger Sans surprise, le hibou c'est Dave. Et je suis presque sûre que la voix extraordinaire du robot est celle de Daniel Levy — brindy (@brindytwitt) October 31, 2020

#MaskSinger le robot je pense que c’est Patrick Fiori — Candice Rodriguez (@Candice70066610) November 1, 2020

#MaskSinger

le robot c’est Mika je suis sûre et certaine — Daina (@Daina86831551) October 31, 2020

Par Clara P