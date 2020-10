Mask Singer 2 : Dave caché derrière le hibou ? Twitter mène l’enquête

Le deuxième prime de "Mask Singer" diffusé le 24 octobre dernier sur TF1 n'a pas manqué de rebondissements. Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, une star internationale a participé le temps d'une soirée à la compétition. Les téléspectateurs ont découvert son identité : Itziar Ituño, l'une des actrices de la série "La Casa de Papel". À la toute fin du prime, le duo de perroquets a enlevé son costume. L'occasion pour les enquêteurs de découvrir qu'il s'agissait d'Igor et Grichka Bogdanoff, les frères Bogdanoff.

Lors du lancement de "Mask Singer" le 17 octobre dernier sur TF1, les téléspectateurs ont appris que le hibou était passé par la case AB Productions et qu'il était aussi chanteur professionnel. Ce qui a mis les enquêteurs sur la piste de Bernard Minet, Anthony Dupray, Jacky et Vincent Lagaf'. De nouveaux indices ont été dévoilés lors du deuxième prime. Voici ce que le hibou a confié : "Le succès arrive rarement par hasard, contrairement à l'amour. Aaaaah, l'amour ! Le hibou peut vous en parler, il paraît que c'est un connaisseur (...) Des amours, j'en ai eu. Des amours différentes, des amours fidèles et j'ai même réussi à percer les mystères de l'amour en rencontrant LE grand amour. Mais mon premier amour ne rimait pas avec paillettes et glamour. Il rimait avec bateau et exploration".

"Il vivait sur une péniche..."

Si Kev Adams pense que Tex se trouve derrière le costume du hibou, Alessandra Sublet et Jarry penchent pour Dave. Un avis que les internautes ont partagé en majorité sur Twitter. Si la voix de la personnalité mystère leur fait penser au chanteur de 76 ans, sa passion pour la navigation les a aussi mis sur la voie. "C'est Dave, il vivait sur une péniche", a avancé un internaute.

Quant à son lien avec AB Productions, certains ont leur avis sur la question. "Il a en effet eu comme maison de disques 'AB Productions'", a confié un Twittos. Enfin, Dave serait un amoureux de l'amour, comme l'a laissé entendre le compte @Mediavenir1 sur Twitter (voir dernier tweet ci-dessous). Il faudra attendre la suite de la compétition pour découvrir si l'interprète du titre "Vanina" fait bien partie ou non du casting de cette saison 2 de "Mask Singer".

C’est Dave ! Sa voix est reconnaissable à 2000000km #MaskSinger — Erivaf (@erivafb) October 24, 2020

Le Hibou c’est Dave, il a bossé avec Dorothée #MaskSinger — Pascal D. (@Pakkall) October 24, 2020

c’est le label de Dave — lolo (@lolotv0) October 24, 2020

Ok le #Hibou c’est @dave_officiel ! À la voix !

Et puis :

Il a parlé de hasard (pour là chanson Est ce par hasard ?)

Et il joue du tam-tam (pour la chanson Doux Tam Tam)

Et il a en effet eu comme maison de disques #ABProductions

@MaskTwitto @MaskSinger_TF1 #MaskSinger — CANON Benoit (@Benoit_Canon) October 24, 2020

#MaskSinger L’enquêteur pense à : Dave !



Passionné de bateau, à eu des conquêtes amoureuses pic.twitter.com/LWgxv1fAry — enqueteurmasksinger (@Mediavenir1) October 24, 2020

