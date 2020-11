Mask Singer 2 : Dave raconte une bourde incroyable de la production

Chaque samedi soir, les téléspectateurs de TF1 mènent l’enquête pour découvrir quelles stars se cachent sous les imposants costumes de "Mask Singer". La saison 2 bat son plein, animée par Camille Combal. La semaine dernière, c’est le chanteur Dave et l’animatrice Valérie Damidot se sont fait éliminer. Lui était déguisé en hibou tandis qu’elle se cachait derrière un déguisement de renarde. Après son élimination, Dave s’est rendu dans les studios de RTL pour promouvoir son nouvel album "Comme ils disent". L’occasion pour le chanteur originaire d’Amsterdam de revenir sur sa participation à "Mask Singer".

"Une horreur absolue"

Dave a alors expliqué que porter un costume était, pour lui, "une horreur absolue". "C'est très physique, très dur, très lourd et c'est même la première fois que je me dis 'Faut que tu arrêtes tes conneries, t'es trop vieux pour ça’", a reconnu Dave. L’interprète de "Vanina" a aussi raconté une anecdote incroyable sur une bourde de la production. Si la production met tout en oeuvre pour que les noms des personnalités dissimulées sous chaque costume restent secrets, une faille a permis à Dave de découvrir l’une d’entre elles ! "Comme on attend longtemps dans la loge, on m'a donné le code pour aller sur le net. Et là, sur mon iPhone 'Voulez-vous vous brancher sur le téléphone de ***’", a expliqué Dave. Le nom de la personnalité en question reste secrète vu qu’elle n’a pas encore été découverte. Mais pour Dave, le secret a été brisé à cause de son smartphone…

Par Matilde A.