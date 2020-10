Mask Singer 2 : Igor et Grichka Bogdanoff évoquent leur rémunération "symbolique"

Après le coup d'envoi de la deuxième saison de "Mask Singer", le deuxième épisode a été diffusé ce samedi 24 octobre avec de nouvelles personnalités démasquées. Après Laure Manaudou et Frédérique Bel qui se cachaient respectivement derrière le Loup et la Bouche, le jury composé d'Alessandra Sublet, Jarry, Kev Adams et Anggun a d'abord découvert l'identité de la star internationale. Après la prestation de la célébrité mondialement connue sur le titre "Million Reasons" de Lady Gaga, les téléspectateurs ont pu découvrir le visage de l'actrice Itziar Ituño, interprète de Lisbonne dans la série à succès "La casa de papel". A l'issue de la soirée, deux autres personnalités ont été démasquées. Sous les costumes des perroquets, se cachaient les Frères Bogdanoff comme l'avait deviné Kev Adams.

"Le plaisir de travailler dans une émission comme celle-là"

Eliminés après deux émissions, Igor et Grichka Bogdanoff se sont confiés dans Télé Star sur les raisons de leur participation à "Mask Singer". "C’est une émission unique, qui vient de loin et elle ira loin, il n’y a aucun doute", a assuré Grichka optimiste pour le programme. "La première saison nous avait beaucoup impressionnés par la qualité des images, par la beauté du spectacle, et aussi par le caractère, très intriguant, le mystère… Igor et moi sommes attirés par le mystère et la dimension mystérieuse de cette émission nous a beaucoup plu. (…) On y va vraiment avec joie !", a-t-il poursuivi sur leur motivation. Car les frères jumeaux ne semblent pas être venus pour la rémunération. "Une petite rémunération symbolique, comme ça. La vraie rémunération, c’est le plaisir de travailler dans une émission comme celle-là, c’est le plaisir d’être en studio, le plaisir de faire des choses avec des vrais professionnels", a indiqué Igor ravi d'avoir participé à l’émission.

Par Marie Merlet