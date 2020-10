Mask Singer 2 - Karine Ferri : ces indices qui laissent à penser qu'elle est peut-être l'araignée

La deuxième saison de "Mask Singer" a été lancée le 19 octobre dernier sur TF1. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Camille Combal aux commandes de l'émission, mais aussi de découvrir les 12 costumes qui composent cette saison inédite. Au cours de la soirée, les identités de deux personnalités ont été dévoilées. Ainsi, Laure Manaudou se cachait derrière le costume du loup. Quant à Frédérique Bel, c'est sous les traits de la bouche qu'elle a mis le feu au plateau de l'émission.

Parmi les 12 personnages de cette édition 2020, le public a aussi pu découvrir l'araignée. Voici les indices qui ont été diffusés dans son portrait. "Vous me connaissez solaire, mais dans ma vie, j'ai aussi connu des nuages et des tempêtes. Et pour ce qui est de garder mon identité secrète, j'ai du métier. Ça fait des années que je vous la cache. Mon côté féminin et sensuel doit me venir de ma grande époque catwalk. Attendez, ce n'est pas pour autant que je me prends pour une bombe et que je suis sûre de moi. Mais afin de rester le plus longtemps avec vous, je ne vais pas me gêner de jouer la carte de la séduction. D'ailleurs, vous m'avez connu célibataire puis en couple".

Bachelor, Miss météo...

Après avoir interprété le titre "Can't Get You Out Of My Head" de Kylie Minogue, l'araignée a fait face aux quatre membres du jury. Tous ont fait leurs pronostics, pensant unanimement qu'une ancienne Miss se cache sous le costume. Ainsi, les noms de Sylvie Tellier, Alexandra Rosenfeld et Valérie Bègue ont été cités. Quant à Jarry, il a donné celui de... Geneviève de Fontenay !

Sur Twitter, le nom d'une personnalité a circulé. Il s'agit de Karine Ferri, animatrice star de TF1. En reprenant les indices de son portrait, certains internautes en sont venus à la conclusion qu'il s'agissait peut-être d'elle. "L'araignée, c'est Karine Ferri. Célibataire dans 'Le Bachelor' (NDLR, elle y a participé en 2003) puis en couple avec Grégory Lemarchal. Miss Météo sur M6, elle a été Miss Hauts-de-Seine et égérie des 'Petites Bombes'", a posté un internaute. "L'araignée, c'est sûr que c'est Karine Ferri", a poursuivi un autre. Il faudra attendre la suite de la compétition pour découvrir si la femme de Yoann Gourcuff fait bien partie ou non du casting de cette saison 2 de "Mask Singer".

