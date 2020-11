Mask Singer 2 : Karine Ferri se confie après son élimination

L’émission Mask Singer est de retour depuis plusieurs semaines pour sa seconde saison sur TF1. Et alors que plusieurs célébrités tentent de succéder à Laurence Boccolini, les téléspectateurs ont découvert ce samedi 21 novembre l’identité de l’araignée, qui se présentait avec les indices suivants dans son portrait : "Vous me connaissez solaire, mais dans ma vie, j'ai aussi connu des nuages et des tempêtes. Et pour ce qui est de garder mon identité secrète, j'ai du métier. Ça fait des années que je vous la cache. Mon côté féminin et sensuel doit me venir de ma grande époque catwalk. Attendez, ce n'est pas pour autant que je me prends pour une bombe et que je suis sûre de moi. Mais afin de rester le plus longtemps avec vous, je ne vais pas me gêner de jouer la carte de la séduction. D'ailleurs, vous m'avez connu célibataire puis en couple". Malheureusement pour Karine Ferri, elle a finalement été éliminée aux portes de la finale.

"Ce fut une expérience intense"

Quelques heures après son départ du programme, Karine Ferri a réagi sur son compte Instagram : "Et oui l’araignée c’était moi. Merci pour tous vos messages d’amour qui me touchent tant. Je peux enfin sortir de mon silence. Je suis heureuse d’avoir tissé ma toile pendant 5 semaines jusqu’aux portes de la finale dans Mask Singer. Jamais je n’aurais pensé aller si loin. Ce fut une expérience intense et magique. J’ai pu derrière ce costume, vaincre ma timidité, apprendre à apprécier les araignées (étonnant pour une arachnophobe). Je tenais à remercier profondément les équipes. Merci pour vos conseils, votre professionnalisme et votre bienveillance. A bientôt pour de nouvelles aventures".

Par Alexia Felix