Mask Singer 2 : Kev Adams dévoile des indices sur la star internationale

Mask Singer fera bientôt son grand retour pour une saison 2. C'est Camille Combal qui annonçait le retour de l'émission lors d'un entretien à Puremédias. Et évidemment, avec la crise sanitaire, le tournage se passe dans des conditions on ne peut plus compliqué. "C'était mon premier tournage post-confinement donc au niveau des règles pour le public ça a changé, déjà, expliquait-il. C'est comme dans les salles de spectacle, avec moitié-moins de monde que lors de la première édition mais l'ambiance sera toujours au top. Parmi les autres nouveautés, nous avons aussi un plateau un peu modifié et un double personnage ! C'est énorme ! Évidemment, ce sont des nouveaux costumes, personne n'a repris le costume de la licorne."

"je ne m'attendais pas à ça"

Et cette saison 2 s'annonce déjà pleine de surprise. Et pour cause, sous le costume du perroquet ne se cachera pas une, mais bien deux personnalités. Et une star internationale sera également à découvrir ! Évidemment, l'identité est bien gardée, mais les membres de l'équipe donnent quelques indices. L'animateur déclarait dans les colonnes de Télé Star : "C’est un véritable coup de maître que d’avoir pu la faire venir alors que les frontières étaient fermées durant tout le tournage".

Et Kev Adams a décidé d'en dire un peu plus tout en restant mystérieux. Il a déclaré au même média : "J'ai été à fond dans l’enquête un peu trop parfois. La découverte de la star internationale m’a vraiment impressionné. Je ne m’attendais pas à ça ! Ce choix est très pointu, très à la mode. Ça donne beaucoup de crédit au programme".

Par J.F.