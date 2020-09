Mask Singer 2 : Kev Adams vexé par une blague de Jarry sur le tournage ?

Mask Singer sera bientôt de retour sur nos écrans ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette saison s'annonce pleine de rebondissements. En effet, les téléspectateurs pourront tenter de découvrir l'identité de non pas 12, mais bien 15 personnalités cachées sous des costumes pour le moins étonnants. Et cette année, une star internationale tentera de bluffer le jury ! Camille Combal avait fait part de cette nouvelle dans une interview accordée à PureMédias : "Il y a de vraies surprises, et je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il y a une star internationale. Moi, je me suis fait avoir sur certaines personnes que je connaissais, d'autres que je n'aurais jamais imaginé voir dans l'émission…".

"Il boude comme un enfant gâté"

Côté jury, rien ne change, à l'instar de l'année dernière on retrouve Anggun, Alessandra Sublet, Jarry et Kev Adams. Et il semblerait que ce dernier ait un caractère bien trempé. Paris Match dévoile dans ses colonnes une petite dispute qui aurait eu lieu entre les deux humoristes. "Le trublion Jarry, dans un élan de folie, jette un stylo à la figure de Kev Adams. Avant de s’excuser platement et d’aller – un peu trop ‘covid-friendly’ – faire une bise au benjamin de la bande".

Suite à la réaction de Kev Adams qui a récemment blessé Camille Combal, Jarry s'empresse alors de s'excuser : "Je suis désolé, je ne pensais pas qu’il te toucherait !". Face à cette scène, tout le monde est hilare. Tout le monde, sauf Kev Adams. Le journal rapporte que Kev Adams se montre très vexé : "Si le public rit en pensant à du second degré, Kev boude comme un enfant gâté", a tel point qu'il aurait demandé de couper la scène au montage.

Par J.F.