Mask Singer 2 - la pieuvre : pourquoi le jury peine à trouver son identité

Le 17 octobre dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la deuxième et nouvelle saison de "Mask Singer". À ce stade de la compétition, les identités de plusieurs personnalités ont été dévoilées, à savoir Laure Manaudou (le loup), Frédérique Bel (la bouche), les frères Bogdanoff (le duo de perroquets), Itziar Ituño (la star internationale), Valérie Damidot (la renarde) et Dave (le hibou). Lors de la troisième soirée diffusée sur TF1, un nouveau personnage a débarqué, le corbeau. Ce dernier connaît tous les secrets des personnalités au casting de cette édition 2020.

À ce stade de la compétition, toutes les identités du casting de "Mask Singer" n'ont pas été dévoilées. Avec le requin, la pieuvre donne du fil à retordre au jury et aux téléspectateurs. "On a rarement autant galéré dans l'enquête. On ne sait pas qui c'est, ça rend dingue", a même confié Camille Combal sur le plateau du jeu. En deux semaines, les enquêteurs ont appris que la pieuvre avait plusieurs cordes à son arc. Elle aime faire rire, à jouer à l'international et a été vue par des millions de téléspectateurs sur petit ou grand écran.

Une personnalité "très à l'aise" avec les animaux

De nouveaux indices sur la pieuvre ont été dévoilés le 31 octobre dernier sur TF1. Voilà ce qu'elle a confié : "Mes premiers pas sur les planches, je les ai faits toute jeune (...) Les scènes prestigieuses et le cinéma, c'est venu bien plus tard. J'ai travaillé partout et avec les plus grands. Bref, heureusement que la pieuvre a huit bras comme Shiva pour pouvoir saisir toutes ces opportunités. Elle n'a jamais eu une voie toute tracée, elle en a eu beaucoup". Une amie dont l'identité n'a pas été dévoilée a révélé que la personnalité cachée sous ce costume était "très à l'aise" avec les animaux.

Qu'en a pensé le jury ? Si Alessandra Sublet a confié que le thème de Noël revient "souvent" dans les magnétos, elle sent que la personnalité cachée sous la pieuvre est habituée à la scène. "Mais je n'ai pas de certitudes", a-t-elle continué. Quant à Anggun, la chanteuse est dans le flou total. "Je ne sais pas où je vais. Je sens qu'elle joue avec nous. Je n'arrive pas à mettre ma main dessus", a-t-elle dit. Enfin, Jarry n'arrive pas à lui donner un âge. "Je n'ai aucune idée de qui se cache derrière cette pieuvre", a-t-il précisé. Les noms cités par le jury à l'issue de cette troisième soirée sont les suivants : Marie-Anne Chazel, Michèle Laroque et Isabelle Mergault.

Par Clara P