Mask Singer 2 : la renarde éliminée, voici la star qui se cachait derrière

Depuis le 17 octobre, les téléspectateurs de TF1 ont droit à une nouvelle saison de Mask Singer. L'an passé, c'est Laurence Boccolini qui l'avait emporté. L'animatrice au joli brun de voix avait ensuite profité du confinement pour pousser la chansonnette tous les jours sur son compte Instagram pour le plus grand bonheur de ses fans.

La renarde est une animatrice très connue

Pour cette nouvelle saison, douze nouvelles personnalités se cachent derrière les masques. Il y a un squelette, un dragon, un robot, un hibou, une araignée, une bouche, une renarde, une pieuvre, un manchot, un requin et un loup ainsi que deux perroquets. Le duo de perroquets a vite été démasqué. Il s'agissait des frères Bogdanov. Laure Manaudou se cachait derrière le loup et la comédienne Frédérique Bel avait enfilé le costume de la bouche. Derrière la ballerine, il fallait reconnaître l'actrice espagnole de "La Casa de Papel" Itziar Ituño.

Ce samedi 31 octobre, c'est la renarde qui a été éliminée. Lors de la première émission de "Mask Singer", les prénoms de Lola Dubini et Héloïse Martin avaient été donnés. La semaine dernière, Alessandra Sublet a pensé à Valérie Damidot, tout comme Jarry. Et ce sont les deux derniers qui avaient raison ! Au cours de l'émission des indices avaient été donnés. La renarde était très à l'aise sur scène et adorer jouer la comédie. Dans une précédente vidéo, elle avait révélé être touche à tout, musique, théâtre... Les internautes qui avaient découvert que la renarde était très présente sur les réseaux sociaux et que sa voix faisait partie de son identité et certains membres du jury avaient donc vu juste !

Sur Twitter, Valérie Damidot a réagi juste après son élimination et révélé avoir adoré participer à l'émission.

Et voila!! Merci a tous pour vos messages!! J’ai adoré être la renarde!!! Du love a tous!!! pic.twitter.com/3HVRCLGCcN — Valérie Damidot (@DamidotValerie) October 31, 2020

Par Mélanie C.