Mask Singer 2 : Larusso cachée derrière le manchot ? Pourquoi Twitter en est persuadé

Camille Combal a repris du service sur TF1 aux commandes de la deuxième et nouvelle saison de "Mask Singer". Pendant la soirée, les 12 costumes ont été dévoilés sur le plateau de l'émission, et les identités de deux personnalités sont dorénavant connues, à savoir Laure Manaudou qui se cachait derrière le costume du loup et Frédérique Bel qui a fait le show sous les traits de la bouche.

Parmi les 12 personnages en compétition dans cette édition 2020, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance du manchot. Voilà les indices qui ont été donnés lors de la diffusion de son portrait. "Des ouragans sont passés sur moi. Comme la montagne, dans ma vie, il y a eu des hauts et des bas. Il faut dire que dès que je vois rouge ou que je broie du noir, je réponds, parfois trop fort (...) J'ai même été invité(e) sur tous les plateaux TV : Drucker, Ardisson, Ruquier, Foucault (...) J'y passais en boucle. Il faut dire qu'on se connaît depuis bien longtemps maintenant. Et si mes débuts n'ont pas été faciles (...) pas de soucis, j'aime la persévérance et donc la suite a été plus flamboyante".

"Voix hyper reconnaissable !"

Après avoir interprété le titre "Dance Monkey" de Tones and I, le manchot a fait face au jury. Alors qu'Alessandra Sublet et Anggun pensent qu'il s'agit de Larusso, Jarry vote plutôt pour la chanteuse Tal. Quant à Kev Adams, il n'a aucune idée de qui pourrait se cacher sous le costume du manchot.

Sur Twitter, les internautes sont persuadés que la personnalité qui arbore le costume du manchot n'est autre que Larusso. "Le manchot, c'est clairement Larusso ! Voix hyper reconnaissable", a posté l'un d'entre eux. "Pareil, l'intonation de voix m'a orienté vers Larusso et les indices... Rouge... Noir (NDLR, en référence à sa couleur de cheveux)", a poursuivi un autre. Il faudra attendre la suite de la compétition pour découvrir si l'interprète du titre "Tu m'oublieras" fait bien partie ou pas du casting de cette saison 2 de "Mask Singer".

Le manchot, c'est Larusso, sûr et certain #MaskSinger — Cédric B (@BS_Ced) October 18, 2020

Par Clara P