Mask Singer 2 : Larusso évoque avec émotion ses désirs de maternité

La semaine dernière, Larusso a été sacrée grande gagnante de la saison 2 de Mask Singer. Lors de la grande finale, la chanteuse s’est démarquée avec sa touchante reprise du célèbre titre de Daniel Balavoine "Tous les cris les SOS" dans son costume du Manchot : "C'est la première fois que je chante un morceau calme, en émotion et je suis tellement sincère dans mes démarches, que je pleure dans mon costume du début à la fin. Et je ne sais absolument pas que Jarry et Alessandra sont en pleurs. Je ne les entends pas, je ne les vois pas. Je comprends seulement après quand Camille me le dit. C'est un moment suspendu dans le temps, très particulier", avait confié Larusso à nos confrères de Télé Loisirs. Et une semaine après sa grande victoire, larusso a fait des confidences dans 50min Inside.

"Tout le monde veut des enfants"

Ce samedi 5 décembre, la chanteuse française était suivie par les caméras de l’émission de TF1. L’occasion pour la star de faire de touchantes confidences, notamment sur son envie de fonder une famille : "Cela n'est pas arrivé. Mais cela ne veut pas dire que cela n'arrivera pas. Je pense que Dieu a un plan pour chacun et que mon plan est dessiné. C'est juste que je ne le connais pas. On est dans une aventure. Ma vie est une aventure. Un jour je vous appellerai et je vous dirai : 'C'est fou, j'ai un test positif. Je suis enceinte. Qu'est ce qu'il se passe ?' Tout le monde veut des enfants. En tant qu'être humain, on a ce besoin de transmettre. On a envie de donner. Que tout ce que tu apprends et ce que tu prends, ne soit pas en vain".

Par Alexia Felix