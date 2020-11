Mask Singer 2 : Larusso grande gagnante, elle réagit sur Instagram

Un an après le sacre de Laurence Boccolini, la grande finale de la saison 2 de Mask Singer a finalement eu lieu ce samedi 28 novembre. Et pour l’occasion, ce sont le Dragon, le Manchot et le Robot qui se sont affrontés. Et c’est finalement le Manchot qui a été sacré grand gagnant. Les quatre membres du jury et les téléspectateurs ont alors pu découvrir que la chanteuse Larusso se cachait sous ce costume. Lors de sa première apparition le 17 octobre dernier, la chanteuse avait donné comme indices dans son portait : "Des ouragans sont passés sur moi. Comme dans la fête foraine dans ma vie il y a eu des hauts et des bas. Et quand je vois rouge ou je broie du noir je réponds "Pas grave". La fougue de la jeunesse sûrement. J'ai déjà été invité sur tous les plateaux télé. Drucker, Ardisson, Ruquier,... J'y étais comme chez moi. J'y passais en boucle. On peut dire qu'on se connait depuis bien longtemps maintenant. Et si mes débuts n'ont pas été faciles, fastoches comme on disait à l'époque, pas de soucis. J'aime la persévérance. La suite a été plus flamboyante".

"Merci à vous tous"

Très heureuse de sa victoire, Larusso a rapidement réagi à sa victoire sur son compte Instagram : "Et oui c’était bien moi le Manchot. J’ai vécu une aventure incroyable ! Merci à toutes les équipes de production de m’avoir invité à participer à cette émission. Merci aux enquêteurs pour leurs mots. Merci à Camille. Merci aux costumières, à Pierre et Jean. Merci à vous tous pour vos si beaux messages auxquels je ne pouvais pas répondre. Bravo aussi aux autres participants ! Je vous aime de tout mon coeur et je vous parle très très vite pour vous raconter toute cette aventure en détail". Pour la finale, Larusso a chanté en duo avec Julie Zenatti, revenue avec son costume de la saison 1. La chanteuse a ensuite repris "La Bohême" de Charles Aznavour.

Par Alexia Felix