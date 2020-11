Mask Singer 2 - le corbeau, nouveau personnage : quel est son rôle dans l'émission ?

Le 17 octobre dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la deuxième saison de "Mask Singer". Au casting, 12 nouveaux personnages ont fait le show face au jury composé de Jarry, Kev Adams, Anggun et Alessandra Sublet. Dès la première soirée, les identités de deux personnalités ont été dévoilées. Ainsi, les téléspectateurs ont découvert que Laure Manaudou se cachait derrière le costume du loup. Quant à Frédérique Bel, c'est sous les traits de la bouche qu'elle a fait le show dans l'émission.

Le deuxième prime a été marqué par la participation d'une star internationale, à savoir Itziar Ituño, interprète du personnage de Lisbonne dans la série "La Casa de Papel". Cette dernière a interpreté l'un des titres de Lady Gaga, "Million Reasons", déguisée en ballerine. Ce même soir, le duo de perroquets a été démasqué. Il s'agissait des frères Bogdanoff, Igor et Grichka.

"Il peut intervenir à n'importe quel moment"

Le 31 octobre dernier, Camille Combal a animé la troisième soirée de "Mask Singer". Un nouveau prime marqué par la prestation bluffante du robot, mais aussi par la révélation des identités du hibou et de la renarde. Sous le premier déguisement se cachait Dave. Sous le second, c'est Valérie Damidot que les téléspectateurs ont découvert. Un nouveau personnage a aussi débarqué dans l'émission, à savoir le corbeau. S'il ne fait pas directement partie du casting, ce dernier a un rôle important dans le déroulement du jeu, puisque c'est lui qui livre de vrais indices, anecdotes ou détails sur les personnages. Il est au courant de tous les secrets les mieux gardés sur les stars en compétition. "Il peut intervenir à n'importe quel moment", a précisé Camille Combal. Le but de son arrivée dans la compétition ? Pimenter les enquêtes tout en surprenant le public et le jury.

Si le corbeau aide les enquêteurs à avancer dans leur recherche des personnages, il livre aussi des informations uniquement aux téléspectateurs entre deux prestations. "Il arrive, ça fait peur et ça ajoute du rythme, de l'intrigue, un côté un peu dark. C'est intelligent", a confié Kev Adams lors de la conférence de presse organisée en septembre dernier au Paradis Latin, à Paris (via 20 minutes).

Par Clara P