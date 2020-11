Mask Singer 2 - le dragon : pourquoi son identité peut créer la surprise

Le 17 octobre dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la deuxième et nouvelle saison de "Mask Singer". La semaine dernière, lors de la demi-finale, deux nouvelles identités ont été dévoilées. Celle de Basile Boli qui se cachait derrière le costume du requin. Quant à l'araignée, les téléspectateurs ont découvert qu'il s'agissait de la belle Karine Ferri. Pendant l'émission, elle a rendu un discret hommage à Grégory Lemarchal en interprétant "Show Must Go On", un titre que le chanteur affectionnait tout particulièrement.

Ce samedi 28 novembre, TF1 diffuse la grande finale de "Mask Singer". Parmi les trois finalistes de la saison se trouvent le dragon. Et depuis le début de la compétition, cette personnalité espiègle séduit autant qu'elle intrigue. "Vous savez que j'ai été deux fois champion de France, que je me suis essayé à la présentation, j'ai même remis un prix sur la Croisette", a-t-il rappelé la semaine dernière avant la diffusion de son magnéto d'indices. "Je ne suis pas Breton contrairement à ce que l'on croit. Mes débuts, je les ai fait en duo. J'ai toujours aimé être en duo (...) puis en solo. C'est toujours une joie de retrouver mes potes devant la caméra. Je ne suis pas le genre à passer mes soirées en boîte, mais vous connaissez mon incroyable déhanché et Shy'm aussi le connaît".

Jarry connaît son ex..

D'autres indices ont été donnés pendant la soirée, notamment sur le costume du dragon. "Si vous avez des doutes sur mon identité, un signe peut les lever. C'est quelque chose que vous connaissez tous", a-t-il dit avant de montrer un signe inscrit sur sa coquille. Il s'agirait du signe astrologique du gémeaux. Face à ces nouvelles révélations, les enquêteurs ont laissé tomber la piste d'un chanteur, se dirigeant plutôt vers un ex-membre du groupe Ministère A.M.E.R., à savoir Doc Gynéco, Stomy Bugsy ou Passi.

Après l'intervention du corbeau qui a révélé qu'il ne s'agissait pas de Michaël Youn, le dragon a confié à Jarry qu'il connaît "très, très bien" son ex. "Je pense qu'il peut s'agir de Black M ou Adil Rami", a lancé l'humoriste. Si Alessandra Sublet pense qu'il s'agit de Christophe Dechavanne, Kev Adams reste sur Laurent Ournac, mais a ajouté un nouveau nom en la personne de Fred Testot. Auparavant, les jurés avaient cité les noms suivants : Christian Clavier, Norbert Tarayre, Christian Clavier, Cyril Lignac ou encore Jean-Luc Reichmann. Avec un jury totalement perdu sur l'identité du dragon, autant dire que la personnalité qui aparaîtra lors de la finale créera assurément la surprise !

Par Clara P