Mask Singer 2 - le dragon : une "transformation physique" au coeur de l'enquête

Le 31 octobre dernier, lors du troisième prime de "Mask Singer" diffusé sur TF1, les identités de deux nouveaux personnages ont été dévoilées. Ainsi, les téléspectateurs ont appris que Dave se cachait derrière le hibou tandis que Valérie Damidot a mis le feu sur le plateau sous les traits de la renarde. Une soirée aussi marquée par l'arrivée du corbeau dans la compétition. Pour rappel, ce dernier connaît tous les secrets des personnalités au casting de cette édition 2020.

Lors du troisième prime, le jury a continué d'enquêter. Tout comme la pieuvre et le requin, l'identité du dragon donne du fil à retordre au jury. Anggun, Alessandra Sublet, Kev Adams et Jarry savent que ce fort caractère a été deux fois champion de France, mais qu'il n'a jamais été sportif professionnel. Des étoiles, ainsi que de nombreux thèmes culinaires ont fait leur apparition dans les magnétos indices.

Issa Doumbia au casting ?

Le dragon a révélé de nouveaux indices le concernant. Voici ce qu'il a dit : "J'ai du métier. C'est ma spécialité de souffler le chaud et le froid, de passer pour celui que je ne suis pas. À ce jeu, j'ai commencé très jeune. Des burgers aux barquettes de frites en passant par les chefs étoilés ou les petits commis, j'ai souvent mis la main à la pâte. D'ailleurs, ne me parlez surtout pas de régime, ce n'est pas mon kiff (...) Mon métier, je l'ai appris sur le tard".

Si Alessandra Sublet a fait remarquer que le dragon n'a pas "la même voix" que la semaine dernière, Anggun a confié qu'elle était larguée quant à son identité, tout comme Kev Adams. "Il me rend fou, je n'ai aucune idée de qui se cache en dessous", a-t-il confié. Avec l'indice donné par un collaborateur du dragon, le jury a appris que la personnalité mystère "a bien, bien changé". Les enquêteurs ont tout de suite pensé à une transformation physique. Ainsi, ils ont cité Laurent Ournac. Les noms de Karl Zéro, Thierry Marx et Norbert Tarayre sont également sortis. Qu'en pensent les internautes ? Certains misent sur Issa Doumbia. Les noms de Willy Rovelli et Philippe Etchebest ont aussi été cités sur Twitter (voir ci-dessous).

Je persiste et signe

Le dragon c est issa DOUMBIA



on se rappelle de sa perte de poids#MaskSinger pic.twitter.com/DWkssXg5FE — DaïQuirï (@BMoojitoo) October 31, 2020

Je viens d'avoir un flash , le dragon c'est Issa Doumbia #Masksinger — Stefan Foster (@jawas1973) November 2, 2020

Hello, que pensez vous de mes intuitions : eric cantona serait le requin et willy rovelli le dragon #MaskSinger — Montmasson Sophie (@MontmassonS) November 1, 2020

Trop hate de savoir qui se cache derriere le dragon, moi je pense a philipe etchebest et vous ? #masksinger — EPIUM (@EPIUM2) October 31, 2020

Le dragon c'est Willy Rovelli a mon avis... meme si je pensais à Michael Youn #MaskSinger — Max' (@MaxC_32) October 31, 2020

#MaskSinger le dragon c'est Issa Doumbia a 100% ( il y avait 1700 = nombre exact d'épisode de nos cher voisin, il a fait beaucoup de sport pour son régime, il y a un symbole Gémeaux sur la coquille = né le 10 juin, 2 fois champions de France d'impro théâtrale en 99 et 2001) — Nicolas Gros (@Nicolas15798502) November 1, 2020

Par Clara P