Mask Singer 2 : le jury (presque) unanime sur l'identité du squelette, et Twitter ?

Le 17 octobre dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la deuxième et nouvelle saison de "Mask Singer". Au total, les téléspectateurs ont découvert 12 nouveaux personnages et retrouvé Camille Combal aux commandes de l'émission. À ce stade de la compétition, les identités de plusieurs personnalités ont été dévoilées. Ainsi, Laure Manaudou (le loup), Frédérique Bel (la bouche), Igor et Grichka Bogdanoff (le duo de perroquets), Valérie Damidot (la renarde) et Dave (le hibou) ont été démasqués. Il reste sept personnages en compétition, à savoir l'araignée, la pieuvre, le requin, le squelette, le manchot, le dragon et le robot.

Le 31 octobre dernier, lors du troisième prime de "Mask Singer", le jury a continué son enquête, notamment sur le squelette. Pour rappel, il est habitué des podiums et parle très bien anglais grâce à son ex. Il a commencé sa carrière dans le Sud et les enquêteurs ont aussi aperçu une coupe du monde de football en indice visuel.

"Il parle de son fils Gabriel..."

Une nouvelle vidéo comportant de nombreux indices a été dévoilée au cours de cette soirée. Voici ce que le squelette a confié : "J'ai la chance de venir d'une famille nombreuse. C'est peut-être ce qui m'a donné envie de fonder moi aussi une famille. J'emmène mes enfants partout avec moi. Je les ai dans la peau. Ça peut paraître bizarre, mais le petit dernier s'appelle comme moi. Si on les approche, j'attaque. Je suis un vrai papa poule, voir un papa coq. C'est peut-être parce que le mien a été absent, qui sait. Et durant toute ma carrière, j'ai rencontré d'autres figures paternelles qui m'ont accompagné, aidé et surveillé, parfois un peu trop. De vrais coachs".

Dans la foulée, un "pote" anonyme du squelette s'est confié, révélant que ce dernier "a de gros contacts en Californie". Si Alessandra Sublet, Jarry et Anggun pensent qu'il s'agit de Djibril Cissé, Kev Adams reste sur son premier avis, à savoir Adil Rami. Qu'en pense Twitter ? Les internautes sont eux aussi persuadés qu'il s'agit de Djibril Cissé. "6 frères et soeurs, 5 enfants, son dernier s'appelle Gabriel. Djibril est l'équivalent de Gabriel, son ex est anglaise, il a annoncé sa retraite en Californie et a joué avec Didier Deschamps en 1998 à la Coupe du Monde", a posté un internaute. Il faudra attendre la suite de la compétition pour découvrir si le footballeur fait bien partie ou non du casting de cette saison 2 de "Mask Singer".

Le squelette c’est Djibril Cissé à 100% ! Même déhanché, son ex est anglaise, sa compagne actuelle est Corse, et quand il dit qu’il a le même prénom que son fils, il parle de son fil Gabriel (Djibril c’est la variante du prénom en arabe) #MaskSinger — Rita (@RitaCarasso) October 31, 2020

Bon le squelette c’est Djibril Cissé, son dernier fils s’appelle Gabriel ce qui correspond.

Et le requin c’est Basile Boli, et visiblement tout Twitter a déjà trouvé alors que je pensais être le seul #MaskSinger — Nicowayan (@nicowayan) October 31, 2020

#MaskSinger le squelette c’est Djibril Cissé — Houles Jean-yves (@Jvmhsc34) November 1, 2020

#masksinger #squelette est Djibril Cissé, 6 freres et soeurs, 5 enfants, son dernier s'appelle Gabriel, Djibril est l'équivalent de Gabriel, son ex est anglaise, il a annoncé sa retraite en Californie et à jouer avec Didier Deschamps en 1998 à la coupe du Monde — Clem (@Clem_tht) October 31, 2020

Bon c’est sur dans celui du squelette c’est Djibril Cissé ! #MaskSinger — Morgane Srn (@MorganeSrn34) October 31, 2020

Par Clara P