Mask Singer 2 : le point sur les derniers indices et pronostics du jury pour chaque personnage

Le 17 octobre dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Mask Singer". Une édition 2020 qui a démarré sur les chapeaux de roues avec la révélation des deux premières identités du casting, à savoir Laure Manaudou (le loup) et Frédérique Bel (la bouche). La suite de la compétition n'a pas manqué de surprises, notamment lorsque l'identité de la star internationale a été donnée à savoir Itziar Ituño, actrice dans la célèbre série "La Casa de Papel". D'autres personnalités ont enlevé leurs costumes, des frères Bogdanoff (le duo de perroquets) à Valérie Damidot (la renarde) en passant par Dave (le hibou).

Le 7 novembre dernier, les noms de deux autres personnalités ont été dévoilés en toute fin d'émission. Ainsi, les téléspectateurs et le jury ont découvert que Djibril Cissé se cachait derrière le costume du squelette. Quant à Liane Foly, c'est sous les traits de la pieuvre que la chanteuse a fait le show.

"Je monte sur scène avec de véritables icônes"

Ce samedi 21 novembre - après deux semaines d'absence sur les écrans - la saison 2 de "Mask Singer" fait son retour sur TF1. Et l'enjeu est de taille puisque les cinq personnages en lice s'affrontent en demi-finale pour espérer décrocher leur place pour la finale qui aura lieu samedi 28 novembre. Afin de mener à bien votre enquête, nous vous proposons de revenir sur les derniers indices et pronostics du jury qui ont été donnés sur le prime du 7 novembre, et ce pour chaque personnage. À vous de jouer !

Le dragon

Taquin et farceur, ce personnage donne du fil à retordre aux membres du jury. "Concernant mon identité, ils sont tous à la ramasse. C'est génial", a-t-il confié. Et de poursuivre : "Voici les informations que je leur ai déjà filées : que j'excelle dans l'art de passer pour celui que je ne suis pas, que j'ai beaucoup changé au fil des années et que j'ai été deux fois champion de France". Le jury a pensé à Laurent Ournac, Karl Zéro, Thierry Marx et Vincent Moscato.

Les derniers indices donnés : Il en a dit un peu plus sur ses proches. "Mon papi fait de la résistance. Et il est très fier de me voir aux côtés des grands noms du septième art, d'être devenu celui que je rêvais être. J'ai même eu la chance de fouler le tapis rouge cannois. Bon, je n'ai pas encore reçu de prix sur la Croisette, mais j'ai eu l'occasion d'en remettre. Je me suis même essayé à la présentation". Il doit son "beau parcours" à ses "anges gardiens".

Le requin

C'est l'un des personnages qui sème le plus le trouble auprès des enquêteurs. "Ils n'ont toujours aucune idée de ce que je fais dans la vie. Il savent juste que je ne suis pas rugbyman. Certains pensent que je suis chef, d'autres pensent que je suis acteur, parce que j'ai un lien avec Jamel Debbouze. Comme ils savent que j'ai été coaché par les plus grands et qu'à mes débuts, c'était à deux ou rien, ils se disent que je pourrais aussi être un sportif", a-t-il confié. Les noms cités par le jury sont les suivants : Norbert Tarayre, Kad Merad, Tomer Sisley, Michel Platini, Christian Karembeu, Emmanuel Petit et Basile Boli.

Les derniers indices donnés : Il a fréquenté des restaurants huppés et des ministères. "Moqué" et "insulté", il s'est "cramponné et a fini "encensé, encouragé et même décoré". "Ma légion d'honneur, je l'ai emportée avec moi dans ma vie politique : conseiller, ambassadeur... Si j'avais imaginé qu'un jour ces mots seraient accolés à mon nom. J'ai même refusé les propositions d'un parti". Pour Jarry, c'est un ancien sportif qui est devenu politique.

Le manchot

La personnalité cachée sous ce costume a confié "travailler dur" pour séduire les téléspectateurs et le jury. Et de poursuivre : "Les enquêteurs pensent que je suis Larusso, Tal ou l'imitatrice Véronic DiCaire. Ils pensent que je suis chanteuse professionnelle, mais ils n'en ont pas la preuve. En revanche, ce dont ils sont sûrs, c'est que j'ai commencé ma carrière à 12 ans, qu'une série m'a mise à l'honneur et que j'ai même ma plaque à Los Angeles !"

Les derniers indices donnés : Elle a débuté sous le regard bienveillant de "monstres sacrés", comme Eddy Mitchell ou Alain Delon. "Je monte sur scène avec de véritables icônes", a-t-elle dit. Elle a ensuite confié avoir failli passer à côté de tout ça par "honte". "La première fois que je me suis retrouvée devant l'opportunité de ma vie, j'ai d'abord dit non. Et je n'étais pas la seule. Finalement, le destin a été plus fort que tout".

Le robot

Il est un personnage particulièrement touchant qui se démarque dans la compétition grâce à ses performances vocales. "Je suis chanteur professionnel et mon but, c'est de provoquer de l'émotion", a-t-il confié dans le magnéto indices. Au fil des semaines, il a dévoilé avoir déjà chanté costumé et participé à une grande tournée. De plus, les enquêteurs ont vu Lara Fabian et Pascal Obispo dans l'un de ses magnétos. Si Kev Adams est persuadé que Daniel Lévi se cache derrière le robot, le nom d'Emmanuel Moire a été cité par Jarry et Anggun.

Les derniers indices donnés : D'après Jarry, la personnalité mystère a connu "une traversée du désert". Ce à quoi Kev Adams a réagi : "Comme Moïse, dans 'Les Dix Commandements'". Une période qui dorénavant, est derrière lui. "Aujourd'hui, je donne de la voix pour les autres, pour l'espoir, pour mes proches et ma voix, vous la connaissez bien. C'est elle qui fait qu'on s'est rencontré, c'est elle qui fait que j'ai travaillé pour le plus grand nom américain qui soit. Ce nom est connu de tous, partout, à tout âge. C'est bien simple, dans son domaine, c'est le roi".

L'araignée

Elle est la femme fatale de la compétition. Depuis le début du jeu, elle fait tout pour garder le mystère, même si elle a tout de même avoué qu'elle a été mannequin, qu'elle a déjà remporté un concours de beauté à grand échelle et que ses histoires d'amour ont beaucoup fait parler. Les enquêteurs ont cité les noms de Linda Hardy, Karine Ferri et Sylvie Tellier.

Les derniers indices donnés : Elle adore les compétitions. Dans sa carrière, elle a eu la chance de côtoyer des champions olympiques, des champions du monde et de grands artistes. "Et même si je suis de toutes les finales, gagner n'est pas ce qui m'anime", a-t-elle poursuivi dans son magnéto d'indices. Le travail et l'énergie sont des valeurs qui lui parlent. À la suite de la révélation de ces nouveaux indices, Alessandra Sublet a pensé à Tatiana Silvia, la Miss Météo de TF1. "Elle a été Miss Belgique. Elle a fait 'Danse avec les stars'. Mais on ne connaît pas sa voix chantée. Ce n'est pas son métier", a-t-elle précisé.

