Mask Singer 2 : Le point sur les indices pour chaque personnage

C'est une nouvelle saison de "Mask Singer" que les téléspectateurs ont découverte le 17 octobre dernier sur TF1. Avec Camille Combal aux commandes, les 12 nouveaux personnages de cette édition 2020 ont fait le show devant le jury composé cette année de Jarry, Kev Adams, Alessandra Sublet et Anggun. Et dès la première soirée, les identités de deux stars ont été dévoilées. Ainsi, Laure Manaudou se cachait derrière le loup. Quant à Frédérique Bel, elle a pris les traits de la bouche.

Ce samedi 24 octobre, "Mask Singer" revient pour un deuxième épisode qui promet d'être grandiose. En effet, une star internationale rejoint le casting, juste pour cette étape de la compétition. À Télé Star, Kev Adams s'est confié sur ce mystérieux personnage. "C’est un véritable coup de maître que d’avoir pu la faire venir alors que les frontières étaient fermées durant tout le tournage. J'ai été à fond dans l'enquête, un peu trop parfois. La découverte de la star internationale m'a vraiment impressionné. Je ne m'attendais pas ça ! Ce choix est très pointu, très à la mode. Ça donne beaucoup de crédit au programme".

Pluie d'indices sur TF1

À ce stade de la compétition, les noms de dix personnalités n'ont pas encore été révélés dans "Mask Singer". Le jury va devoir une nouvelle fois faire preuve de concentration et d'observation pour tenter de les démasquer. On vous propose de revenir sur chaque personnage au casting de l'émission. Indices déjà révélés, avis du jury... C'est parti !

La renarde

- Retour sur son portrait : "Si je veux avoir des vues, des likes, des commentaires sur internet, faut se faire remarquer. Faut soigner le look, la lumière, la mise en scène... C'est clair que c'est du taff ! J'ai la chance d'avoir des potes sympas qui viennent montrer leur bouille avec moi, et quand tes potes sont comédiens, humoristes, chanteurs ou animateurs, ça déménage. Ma voix fait partie de mon identité. Je ne sais pas si on me reconnaît les yeux fermés, mais pas loin".

- Les suppositions du jury : Lola Dubini, Héloïse Martin

Le squelette

- Retour sur son portrait : "Je suis sûr que vous n'avez jamais vu un squelette aussi stylé. Pas étonnant que j'ai montré mes talents sur les podiums, que ce soit pour les collections ou celles des autres. Il faut dire que la sape, ça me connaît. Entre mon père tiré à quatre épingles et mon enfance dans la boutique de vêtements familiale, la mode, c'est un héritage. Je suis tombé dedans quand j'étais petit (...) Ne vous fiez pas à mon costume, je ne suis pas mort, loin de là".

- Les suppositions du jury : Yannick Noah, Djibril Cissé, Claude Makélélé, Adil Rami

Le requin

- Retour sur son portrait : "Le requin a été 'étoile' assez jeune. Il a un très beau déhanché. Mon physique affûté m'a permis pas mal de choses dans la vie. L'étoile est un symbole qui m'a beaucoup accompagné, pour de bons comme dans de moins bons moments. Quand j'ai commencé, je n'arrivais pas à m'exprimer correctement. Je bégayais. Mon mentor m'a coaché sans relâche et aujourd'hui je parle sans souci devant les caméras. Vous avez été très nombreux à me suivre à la télé et j'en suis fier".

- Les suppositions du jury : Vincent Moscato, Sébastien Loeb, Chris Marques, Yves Camdeborde, Patrick Dupond

L'araignée

- Retour sur son portrait : "Vous me connaissez solaire, mais dans ma vie, j'ai aussi connu des nuages et des tempêtes. Et pour ce qui est de garder mon identité secrète, j'ai du métier. Ça fait des années que je vous la cache. Mon côté féminin et sensuel doit me venir de ma grande époque catwalk. Attendez, ce n'est pas pour autant que je me prends pour une bombe et que je suis sûre de moi. Mais afin de rester le plus longtemps avec vous, je ne vais pas me gêner de jouer la carte de la séduction. D'ailleurs, vous m'avez connu célibataire puis en couple".

- Les suppositions du jury : Valérie Bègue, Sylvie Tellier, Alexandra Rosenfeld, Geneviève de Fontenay

Le robot

- Retour sur son portrait : "J'ai eu la chance de croiser des artistes tels que Pascal Obispo ou Lara Fabian. Mes anges gardiens n'ont pas mis que moi sur la voie du succès. Des centaines d'autres talents leur doivent leur carrière. Grâce à eux, j'ai réalisé mon rêve. J'ai suivi la voie classique : conservatoire, Chopin, Musset... Mais c'est dans un tout autre registre que vous me connaissez. J'ai failli laisser passer l'opportunité de ma vie à côté de ma voix".

- Les suppositions du jury : Amir, Denis Brogniart, Patrick Juvet, Kamel Ouali

Le dragon

- Retour sur son portrait : "Dans ce costume se cache un corps taillé par le sport intensif. Sous ce masque se cache un mental d'acier. Le sport a été un pilier pour moi (...) Dans la vie, je me suis toujours donné à fond pour relever des défis de taille, pour transformer l'essai. Parti de banlieue, j'ai fini dans un bel appartement cossu, ça fait partie d'une de mes grandes fiertés".

- Les suppositions du jury : Laurent Ournac, Shy'm

Le manchot

- Retour sur son portrait : "Des ouragans sont passés sur moi. Comme la montagne, dans ma vie, il y a eu des hauts et des bas. Il faut dire que dès que je vois rouge ou que je broie du noir, je réponds, parfois trop fort (...) J'ai même été invité(e) sur tous les plateaux TV : Drucker, Ardisson, Ruquier, Foucault (...) J'y passais en boucle. Il faut dire qu'on se connaît depuis bien longtemps maintenant. Et si mes débuts n'ont pas été faciles (...) pas de soucis, j'aime la persévérance et donc la suite a été plus flamboyante".

- Les suppositions du jury : Larusso, Tal

Le hibou

- Retour sur son portrait : "Je suis un vrai non-violent. Je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent, même si j'ai certainement marqué une génération plus que d'autres. Dans les années 90, comme beaucoup de mes camarades, j'ai eu la chance de passer par la case AB. Vous vous souvenez : "Hélène et les garçons", "Premier baiser" et surtout "Dorothée". J'ai même eu l'occasion de chanter avec elle. J'ai aussi participé à des concours, des clips, des grands évènements. Si je chante ce soir, c'est encore pour vous surprendre, à tout prix".

- Les suppositions du jury : Vincent Lagaf, Jacky, Bernard Minet, Anthony Dupray

Le duo de perroquets

- Retour sur son portrait : "La scène, la musique sont sur la longue liste qui nous rassemble, même si on ne la pratique pas toujours tous les deux. Quand on chante sur scène ou à la télévision, on ne chante pas qu'en Français. Il faut savoir s'ouvrir à l'international, surtout lorsqu'on a l'occasion de jouer avec Mick Jagger. Cette passion doit me venir de mon grand-père qui était chanteur professionnel".

- Les suppositions du jury : Les Vamps, Chevallier et Laspalès, Début de soirée

La pieuvre

- Retour sur son portrait : "J'ai toujours aimé me mettre en scène, dans la comédie. Je ne refuse jamais l'occasion de monter sur les planches, parfois solo, parfois en troupe, j'aime ce mélange de folie, de rire, de copains, de stress. Ça doit me venir de mes débuts".

- Les suppositions du jury : Armelle, Chantal Louby, Marlène Jobert

Par Clara P