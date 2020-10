Mask Singer 2 : le public sans masque dans l'émission, Twitter s'interroge

C'est une nouvelle saison de "Mask Singer" que les téléspectateurs suivent depuis le 17 octobre dernier. Et déjà, les identités de plusieurs personnalités ont été dévoilées. Dès le premier prime, ils ont appris que Laure Manaudou se cachait derrière le costume du loup. Quant à Frédérique Bel, la comédienne a fait le show sous les traits de la bouche.

La semaine dernière, lors de la deuxième soirée du concours, une star internationale s'est invitée dans la compétition. Il s'agissait d'Itziar Ituño de "La Casa de Papel". Cette dernière a interprété le titre "Million reasons" de Lady Gaga dans un somptueux costume de ballerine. En fin de soirée, l'identité du duo de perroquets a été dévoilée. Il s'agissait d'Igor et Grichka Bogdanoff, les frères Bogdanoff.

"Des groupes de 8 à 10 personnes..."

Le tournage de cette deuxième saison de "Mask Singer" a eu lieu dans des conditions particulières. En effet, les enregistrements ont démarré fin juin pour se terminer fin juillet, et ce en pleine crise du coronavirus. Si les équipes de production ont veillé à mettre en place un dispositif sanitaire "strict", l'organisation du tournage a été totalement chamboulée, comme l'expliquait Camille Combal lors de la présentation presse du lundi 21 septembre.

Pendant la diffusion de l'émission sur TF1, des internautes ont remarqué que personne ne portait de masque dans le public. "Cette émission a été tournée après le confinement non ? Donc pourquoi cette absence de masque pour le public, cette distance sociale inexistante", a demandé l'un d'entre eux. "Pourquoi sur le plateau, dans le public de l'émission PERSONNE ne porte le masque ?" a continué un autre. Nos confrères de Télé-Loisirs ont rappelé qu'au moment du tournage, les rassemblements tels que ceux-là étaient encore autorisés. Quant au masque, il n'était pas obligatoire. Ils ont également précisé que "la production a toutefois pris des précautions nécessaires. En plus de référents Covid sur le plateau, au nombre de six, et des 60 distributeurs de gel désinfectant présents dans le studio, la production n'a fait venir que des groupes de 8 à 10 personnes de gens qui se connaissaient, et qui étaient déjà en contact les uns avec les autres".

Le tournage a eter fait début juillet et début juillet les masque estait pas obligatoire c’est devenue obligatoire le 18 juillet et sa eter enregistré juste avant — Nicolas Fauveau (@nicolas_fauveau) October 24, 2020

En plus on ne le voit pas à l’écran mais les groupes sont bien séparés. Et les groupes ce ne sont que des gens qui se connaissent et sont venus ensemble — Alexus (@Failure_Alex) October 24, 2020

Par Clara P